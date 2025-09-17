Todo El Salvador en vilo: a Bukele le preguntaron por la continuidad del Bolillo Gómez y respondió sin dudar

El Salvador atraviesa horas decisivas. Deberá afrontar responsabilidades de suma importancia, como son las Eliminatorias al Mundial 2026 en la segunda ventana de su tercera fase. Cada una de las disputas será un paso elemental al objetivo.

La Selección Nacional se ubica en el segundo lugar del Grupo A, cuando quedan cuatro fechas por jugarse. Surinam lidera la división y, detrás de los hombres del Bolillo, se alinean sus pares de Panamá y Guatemala, en ese sorpresivo orden.

ver también No solo Eduardo Lara: Bukele confirma otro importante regreso en El Salvador camino al Mundial 2026

Yamil Bukele no solo es presidente del INDES, sino que aspira a dirigir el próximo Comité Ejecutivo de la FESFUT. En medio de esto, aclaró qué es lo que opina en cuanto al futuro de Hernán Darío Gómez como director técnico de La Selecta.

Publicidad

Publicidad

“Con el trabajo que he visto hasta ahora, le daría continuidad a él y a su cuerpo técnico”, respondió Bukele cuando le consultaron sobre los pasos a seguir en la Selección Mayor en el hipotético caso de que asuma la cabeza del directorio.

Nayib Bukele junto a Hernán Darío Gómez y parte de la FESFUT, en el nuevo proyecto de El Salvador.

Publicidad

La Selecta tiene asegurada la continuidad del Bolillo Gómez por Yamil Bukele en FESFUT

Hernán Darío Gómez agradeció el apoyo recibido y mencionó que espera sacar provecho del trabajo anticipado de cara a las Eliminatorias al Mundial 2026. Se refirió también a la búsqueda de legionarios y al mayor tiempo de concentración.

Publicidad

“Sí, van a venir legionarios. Es complicado, pero hemos hecho la labor de si nos podían prestar el 28. Eso no fue posible. Traemos a los que nos pueden dar una mano fuerte con los jugadores locales”, comentó el entrenador de La Selecta.

Publicidad

Bolillo solamente dirigió ocho partidos en lo que lleva como director técnico de El Salvador. Ganó en dos ocasiones, perdió en tres y empató las tres restantes, por lo que serán trascendentales las siguientes presentaciones de sus dirigidos.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cuándo juega El Salvador por Eliminatorias al Mundial 2026: todos los partidos