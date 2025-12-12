Es tendencia:
“Vender humo”: Yamil Bukele habla sin filtro luego de tomar el mando de la Fesfut y así buscar enderezar el camino de la Selección de El Salvador

El nuevo máximo dirigente de los salvadoreños dejó claras sus primeras acciones a tomar.

javier pineda

Por Javier Pineda

No tardará en tomar medidas extremas
Yamil Bukele, nuevo presidente de la FESFUT dejó en claro que su gestión arrancará sin margen para la espera y con decisiones inmediatas. Tras asumir el cargo, aseguró que el trabajo comenzará de forma oficial desde ya, con la primera sesión del Comité Ejecutivo programada para iniciar la ejecución de las funciones estatutarias que rigen a la federación.

Uno de los puntos que Bukele resaltó fue el respaldo institucional internacional, al subrayar la presencia de representantes de la FIFA y la CONCACAF durante la asamblea electoral. Para el dirigente, este acompañamiento es una señal clara de confianza hacia el nuevo Comité Ejecutivo y un reconocimiento al papel que desempeñó la Comisión Regularizadora en el proceso de normalización del fútbol salvadoreño.

En cuanto a las prioridades de su administración, el presidente fue enfático en que las primeras acciones estarán enfocadas en ordenar la casa. Las decisiones iniciales se centrarán en el ámbito administrativo y de gobernanza, con una revisión exhaustiva de las finanzas, comparando los números reales con el presupuesto que se estructurará a partir del plan estratégico.

Desde el plano deportivo, Bukele adelantó la puesta en marcha de un proyecto integral de selecciones menores, una de las apuestas más ambiciosas de su gestión. El plan contempla el desarrollo de categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-20, además del anuncio de los cuerpos técnicos y la planificación de compromisos internacionales para las selecciones nacionales.

Otro eje fundamental será el trabajo permanente con las asociaciones departamentales, rompiendo con la dinámica de preparación improvisada. “Ya no podemos entrenar solo dos meses antes de competir”, subrayó, al tiempo que confirmó la incorporación de tecnología y sistemas portables para modernizar los procesos formativos y de seguimiento.

Finalmente, el titular de la FESFUT hizo un llamado a la prensa deportiva y a la afición, pidiendo paciencia y coherencia ante un proceso que no promete resultados inmediatos. “No quiero vender humo ni resultados de la noche a la mañana”, afirmó, recordando que los futbolistas se forman con trabajo, tiempo y bases sólidas, pilares que marcarán el rumbo de esta nueva etapa del fútbol nacional.

