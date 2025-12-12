Es tendencia:
Dirigió a la Selección de México y ahora toma un camino inesperado al llegar a El Salvador

Uno de los grandes del futbol salvadoreño anuncia fichaje bomba para el siguiente campeonato.

javier pineda

Por Javier Pineda

Una contratación que tomó por sorpresa a todos
Club Deportivo FAS comenzó una nueva etapa al oficializar este viernes la designación del mexicano Adrián Sánchez como nuevo director técnico del primer equipo, una decisión que apunta a la continuidad del proyecto deportivo y a mantener la alta exigencia competitiva que caracteriza a la institución santaneca.

Rompió el silencio: Carlos de los Cobos necesitó solo 5 palabras para alejarse de FAS y sorprender a El Salvador

Sánchez no llega como un desconocido al banquillo tigrillo, ya que venía desempeñándose como asistente técnico de Cristian Álvarez, además de haber sido auxiliar en procesos anteriores dentro del club. Este recorrido le permite contar con un conocimiento profundo del plantel, así como de la idea de juego que FAS busca consolidar en el corto y mediano plazo.

La dirigencia valoró especialmente la cercanía del entrenador con el grupo, un aspecto clave para asumir el reto sin necesidad de un periodo largo de adaptación. En el comunicado oficial, el club destacó que Sánchez aporta “liderazgo, lectura del grupo y continuidad”, cualidades que consideran fundamentales para sostener el crecimiento mostrado en las últimas temporadas.

En su hoja de vida, Adrián Sánchez cuenta con experiencia en el desarrollo de talentos, tras haber dirigido a la selección sub-20 de México entre 2022 y 2023, un antecedente que respalda su capacidad para trabajar con futbolistas jóvenes y potenciar su rendimiento dentro de un esquema competitivo.

Para el estratega mexicano, este desafío representa un paso trascendental, ya que FAS será su primer equipo como director técnico en el fútbol profesional, una oportunidad que asume con la responsabilidad que implica comandar a uno de los clubes más históricos del país.

Fin a la polémica: El Salvador conoce la decisión final que podría marcar el futuro de los equipos de la Primera División

Finalmente, la directiva santaneca subrayó que esta decisión responde a la necesidad de dar estabilidad al banquillo y seguir fortaleciendo un proceso en evolución. “Confiamos en su capacidad para potenciar al equipo y mantener el nivel de exigencia”, expresó la institución, que cerró su anuncio con un mensaje claro: “Seguimos adelante, con el mismo objetivo”.

