El Salvador

Rompió el silencio: Carlos de los Cobos necesitó solo 5 palabras para alejarse de FAS y sorprender a El Salvador

Carlos de los Cobos rompió el silencio: sus palabras lo alejaron del FAS y de El Salvador para la próxima temporada.

Carlos de los Cobos quiebra el silencio: se aleja del FAS y de El Salvador.

El Salvador vive horas movidas a nivel futbolístico, después del fracaso en estas Eliminatorias al Mundial 2026. Los diversos eslabones del seleccionado no dan los únicos golpes a sus puertas. Muchos más problemas quedan por resolver.

A nivel nacional, se definieron muchas cuestiones en FESFUT. La lista encabezada por Yamil Bukele es la habilitada para ocupar la Comisión Directiva, así como ya se retira la Comisión Normalizadora que la FIFA estableció como interventor.

En tanto, muchos clubes iniciaron una limpieza profunda para encarar la próxima temporada. Es el caso del FAS. Después de quedar segundo en la tabla general del campeonato, perdió en los cuartos de final por penales ante Cacahuatique.

Carlos de los Cobos está interesado en el proyecto de FAS, club al que ya dirigió

El inesperado revés dejó al FAS sin entrenador. La comisión directiva decidió cesar de sus actividades a Cristian Flores, después de quedar eliminados en cuartos de final. Desde ese momento comenzó la danza de nombres, además de la limpieza.

Uno de los apuntados principales fue Carlos de los Cobos, que sonó fuerte hasta el momento en el que decidió elevar su propia voz. Habló con el periodista Christian Peñate y le confirmó su agrado por el proyecto del equipo, aunque aún nadie lo convocó.

Me agrada que se mencione mi nombre para dirigir FAS, pero hasta ahora nadie de la dirigencia del equipo se ha comunicado conmigo. Me interesaría el proyecto de FAS. Estuve en ese equipo en 2005 y 2006. Fuimos subcampeones. Conozco el ambiente de FAS, le comentó el entrenador mexicano a Peñate.

Los números de Carlos de los Cobos en El Salvador y al frente de Club Deportivo FAS

Carlos de los Cobos dirigió al Club Deportivo FAS desde el 21 de octubre del 2005 hasta el 30 de junio del 2006. También fue entrenador de la Selección Nacional de El Salvador en dos oportunidades. La primera desde el 2006 hasta 2009, con un total de 62 partidos y un promedio de 1,11 puntos por cada uno.

En cuanto a su segundo paso por La Selecta, el mismo se dio desde 2018 hasta 2021, con 24 presentaciones oficiales como director técnico, dentro de las que pudo sacar un respetable promedio de 1,96 puntos por cada cotejo disputado.

