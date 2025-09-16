Es tendencia:
Bolillo Gómez no lo vio venir: el plan para que Hugo Pérez regrese a la Selección de El Salvador antes del Mundial 2026

Hugo Pérez vuelve a entrar en la órbita de la Selección de El Salvador a dos años de su despido.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Este martes fue un día movido para El Salvador. A la espera de la sanción que le aplicaría la FIFA tras la denuncia por racismo que elevó la Federación de Fútbol de Surinam, se confirmó el regreso del entrenador colombiano Eduardo Lara, quien reforzará la estructura de las selecciones infantojuveniles en calidad de asesor.

La presentación de Lara y su asistente, José Elmer Silva, se realizó en una conferencia de prensa liderada por el seleccionador nacional, Hernán Darío Gómez; el presidente de la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol), Rolando González, y el único candidato a sucederlo en las próximas elecciones, Yamil Bukele, jerarca del INDES (Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador).

En ese contexto, Bukele confirmó una serie de importantes noticias para el futuro de la Azul y Blanco en el caso de alcanzar la presidencia del Comité Ejecutivo, siendo una de las más resonantes el posible regreso de Hugo Pérez.

El plan de Bukele para que Hugo Pérez vuelva a El Salvador

La idea de Bukele es que el ex seleccionador integre el cuerpo técnico del “Bolillo” Gómez, pero ocupando un rol especial: Hugo Pérez está entre las ideas del entrenador que hace falta, pero su trabajo sería desde Estados Unidos. Cuando presentemos el plan, daremos la dinámica y funciones de los entrenadores que estarían en nuestra gestión”, explicó.

Pérez fue cesado del banquillo de la Selecta en septiembre de 2023. En total, dirigió cuarenta y cuatro partidos, en los que acumuló nueve victorias, doce empates y veintitrés derrotas —trece de ellas de forma consecutiva—. Desde entonces, varios aficionados han pedido su regreso.

Por otro lado, el hermano del primer mandatario, Nayib Bukele, prometió mantener a Gómez en el cargo en caso de ser elegido como presidente de la FESFUT: “Con el trabajo que he visto, le daría continuidad a él y a su cuerpo técnico”, prometió.

