Firpo vs. Alianza: ¿a qué hora y cómo ver la final del Apertura 2025 de El Salvador?

La Liga Mayor de Fútbol de El Salvador se prepara para una jornada apasionante en el estadio Jorge “Mágico” González. Luis Ángel Firpo y Alianza, dos gigantes del fútbol salvadoreño, se verán las caras en la gran final del Torneo Apertura 2025, en un duelo que mezcla revancha, tradición y sueños de gloria. Los pamperos regresan a una final después de 12 años y medio, mientras que los albos, vigentes campeones, buscan dar otro paso hacia el trono absoluto de títulos en el país.

En las gradas se cruzarán generaciones: la afición usuluteca, que esperó más de 4.500 días para volver a una definición, y la hinchada alba, acostumbrada a vivir estas instancias y que sueña con otra vuelta olímpica. Un solo partido, 90 minutos (o más) y una pregunta: ¿quién levantará el trofeo del Apertura 2025?

¿Cuándo, dónde y a qué hora se juega Firpo vs. Alianza por la final del Apertura 2025?

Día: sábado 20 de diciembre de 2025



Hora: 6:15 p.m. (hora de El Salvador)



Estadio: Jorge "Mágico" González, San Salvador



Torneo: Final – Primera División, Torneo Apertura 2025



Alianza sueña en grande (Alianza FC).

¿Dónde ver EN VIVO Firpo vs. Alianza?

La gran final entre Firpo y Alianza será transmitida en territorio salvadoreño por Canal 4 y también estará disponible por Tigo Sports. La plataforma TCS GO es la opción habilitada para la audiencia internacional.

¿Cómo llega Firpo a la final del Apertura 2025?

Firpo arriba a la final con el cartel de mejor equipo de la fase regular. Los pamperos cerraron la etapa de 22 jornadas como líderes indiscutidos con 49 puntos, consolidándose en la cima desde el tramo medio del torneo y manteniendo una de las ofensivas más potentes del campeonato.

Firpo fue líder en la fase regular (CD Luis Ángel Firpo).

En la liguilla, el equipo de Marvin Solano confirmó su solidez:

En cuartos de final , arrasó a Platense con un global de 6-2.



, arrasó a Platense con un global de 6-2. En semifinales, eliminó a Águila con un 3-1 en la ida en el Barraza y resistió la derrota 0-1 en la vuelta para cerrar un global de 3-2 y sellar su regreso a una final tras más de 12 años.



Firpo sueña con su título número 11 en Primera División, empujado por figuras como Elías Gumero, Styven Vásquez y un plantel que recuperó identidad y carácter pampero en este Apertura.

¿Cómo llega Alianza a la final del Apertura 2025?

Alianza defenderá la corona como vigente campeón y llega a la final con la etiqueta de equipo grande y especialista en este tipo de instancias. A lo largo del Apertura 2025 se mantuvo en la parte alta de la tabla, alternando el liderato con Firpo y cerrando la fase regular entre los primeros puestos, para luego acelerar en las series finales.

Alianza quiere sumar la estrella número 20 (Alianza FC).

En la liguilla, los albos mostraron su jerarquía:

En cuartos , eliminaron a Municipal Limeño.



, eliminaron a Municipal Limeño. En semifinales, superaron a Cacahuatique con autoridad, ganando 2-1 la ida en Chapeltique y 3-0 la vuelta, para un global de 5-1 que reafirmó su poder ofensivo y su oficio en partidos grandes.

Con la posibilidad de alcanzar su título número 20 y consolidarse como máximo ganador del fútbol salvadoreño, el conjunto dirigido por Ernesto Corti llega a esta final con un plantel profundo, experiencia reciente en finales y la presión —y motivación— de revalidar su corona.

¿Quién es el árbitro de Firpo vs. Alianza por la final del Apertura 2025?

Árbitro: Germán Stanley Martínez

Germán Stanley Martínez Asistente 1: Geovanni García Lima

Geovanni García Lima Asistente 2: Carlos Alfredo Vargas

Carlos Alfredo Vargas Cuarto árbitro: José Waldir García