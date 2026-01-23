Es tendencia:
Sustituyó a Agustín Auzmendi en Motagua, se fue para Argentina y ahora está cerca de regresar al fútbol de Honduras

El futbolista tuvo un reciente paso por Motagua, fue dado de baja para jugar en Argentina, pero ahora no ve con malos ojos regresar a Honduras.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Llegó a Motagua para ser el sustituto de Agustín Auzmendi, pero no rindió como se esperaba.

Diego Ledesma llegó a Motagua luego que Agustín Auzmendi fuera fichado por Godoy Cruz de la primera división de Argentina; sin embargo, el sudamericano no alcanzó el rendimiento esperado con las águilas.

Ledesma militó en Motagua seis meses y anotó cuatro goles, con un doblete en su segundo partido que hasta ese momento lo ponían como la esperanza de la ofensiva.

Ahora, Diego Ledesma se encuentra negociando con el Juticalpa de la Liga Nacional de Honduras, según reportes del periodista Álvaro de la Rocha a través de sus redes sociales.

“Adelanto: Juticalpa FC ha iniciado negociaciones con el delantero argentino, Diego Ledesma. El ex Motagua es agente libre y no ve con malos ojos regresar al fútbol hondureño”, escribió el periodista Álvaro de la Rocha.

Actualmente, Diego Ledesma juega para el Central norte de Argentina, club en el que ha anotado apenas un gol de en 13 partidos.

El argentino de 32 años se sumaría al club olanchano que ya fichó a Wisdom Quayé, Ilan Rappoport y el defensor uruguayo Fabricio Silva de cara al Clausura.

