No es Cancún FC: afirman que Styven Vásquez dará el salto a otro equipo de la Liga Expansión MX

A sus 23 años, el delantero Styven Vásquez está próximo a convertirse en legionario por primera vez en su carrera. Su nombre empezó a sonar con fuerza en el mercado de fichajes días atrás, cuando visores de la Segunda División de México preguntaron por el flamante campeón nacional con CD Luis Ángel Firpo.

Vásquez no entró en la convocatoria el sábado pasado, cuando los pamperos derrotaron 2-0 a Municipal Limeño en la primera jornada del Torneo Clausura 2026. Y el entrenador Marvin Solano confirmó que su partida es inminente: “Styven tiene una posibilidad y, cuando se concrete, se dará a conocer. Por ahora está entrenando con el grupo y estamos tomando medidas preventivas para suplirlo”.

El motivo de su ausencia se debió a que, ese mismo día, las partes llegaron a buen puerto en las negociaciones y “firmó contrato con un equipo de la Liga Expansión. Personeros de ese club vinieron a buscar al delantero exfirpense”, según informó el periodista Christian Peñate.

Styven Vásquez no jugará en el Cancún FC

Desde entonces, diversos reportes ligaron a Styven Vásquez con uno de los clubes protagonistas de la categoría de plata del fútbol mexicano: Cancún FC, que se proclamó campeón en 2023 y viene de quedar eliminado en la liguilla, tras ocupar el segundo lugar en la tabla de posiciones del Apertura 2025.

Sin embargo, Peñate afirmó este martes que el espigado centrodelantero de 1,88 metros no llegará a las Iguanas: “El nuevo equipo de Vásquez no será Cancún ni mucho menos Houston Dynamo”, descartando otro rumor que lo vinculaba a la franquicia de la Major League Soccer (MLS).

La figura de Firpo viajaría a México este jueves para terminar de cerrar una operación vista con buenos ojos por la afición salvadoreña, que venía de celebrar el arribo del portero Mario González a San Carlos (Costa Rica). Ambos jugadores son piezas importantes en La Selecta para Hernán “Bolillo” Gómez, quien los tendrá en cuenta para este nuevo proceso rumbo al Mundial 2030.

El semestre pasado, Vásquez jugó diecinueve partidos con los Toros. A lo largo de esos 1.659 minutos, anotó 7 goles y dio 4 asistencias que lo pusieron en el radar del fútbol mexicano.