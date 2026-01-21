Es tendencia:
El Salvador

Tiene 34 años, superó cuatro operaciones y ahora le pide a Bolillo Gómez volver a La Selecta: “Antes decían que era yo y diez más”

Una recordada figura de El Salvador anhela tener su revancha en el combinado que ahora dirige Hernán Darío Gómez.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

El referente que quiere regresar a la Selección de El Salvador.
El referente que quiere regresar a la Selección de El Salvador.

Sin amistosos a la vista por el momento, pero la vuelta a los trabajos confirmada para finales de enero por Yamil Bukele, presidente de la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol), la Selección de El Salvador está próxima a comenzar un nuevo proceso bajo el mando de Hernán Gómez con miras al Mundial 2030.

“Bolillo” fue ratificado en el cargo después de semanas de incertidumbre, en las que fue criticado por quedarse sin chances de clasificar al país a la cita máxima en noviembre. La demoledora derrota 4-0 ante Surinam los sentenció, aunque la debacle venía de mucho antes. Por lo que su objetivo ahora es construir un equipo sólido y para ello podría ocupar caras nuevas.

Óscar Cerén sueña con volver a La Selecta

A sus 34 años, el extremo Óscar Cerén está enfocado en ir recuperando su mejor versión posible en CD Cacahuatique, el equipo que le abrió las puertas para el Torneo Clausura 2026. Y al cual le respondió en el debut, asistiendo a Herbert Sosa para sellar la remontada 2-1 sobre Zacatecoluca y teniendo una participación clave con su centro en el primer gol, obra de Alesson.

El “10” de los Cafetaleros, sin embargo, tiene un anhelo todavía más grande: volver a representar a La Selecta más de cinco años después. Y en diálogo con el periodista Christian Peñate, de El Salvador Fan Club, aprovechó para enviarle un mensaje al seleccionador “Bolillo” Gómez.

“Cuando ya no entré en convocatoria fue por mis lesiones de rodilla. Caí con Alianza y después me costó levantarme. Yo soy sincero, eso me pasó factura. Me hubiera gustado no lesionarme, sé que podía aportarle mucho a la Selección. En su momento, si no me equivoco, la afición decía que era Cerén y diez más, entonces las cosas las estaba haciendo bien. Si Dios quiere y si la oportunidad está, no hemos cerrado todavía las puertas, externó.

La última vez que Óscar Cerén jugó con La Selecta fue el 19 de noviembre de 2019, en la victoria 2-0 sobre República Dominicana por la Nations League. (Foto: Getty)

La última vez que Óscar Cerén jugó con La Selecta fue el 19 de noviembre de 2019, en la victoria 2-0 sobre República Dominicana por la Nations League.

Con respecto al calvario que vivió, el hermano de Darwin y Brenda Cerén aseguró haberse estado preparado para que no se repita: Hoy mentalmente estoy fuerte, de las piernas estoy fuerte, antes tenía miedo por las lesiones de la rodilla: son cuatro operaciones, dos en cada rodilla (tres de meniscos y la última de meniscos y ligamentos cruzados, con Águila, que lo tuvo casi un año fuera), y hacer un sprint me daba inseguridad. Ir al gimnasio todos los días me ha ayudado”.

No hay ni jóvenes ni viejos en la cancha, hay que colaborar, hay que correr, hay que poner garra”, manifestó Cerén, quien se mantiene optimista: “Mi objetivo es mejorar personalmente, levantarme más, ayudar más al equipo y el trabajo Dios lo premia después. Y si lo permite, claro que sí: cualquier jugador quisiera estar en la Selección, vamos a trabajar duro para eso“, concluyó.

