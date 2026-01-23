Figura de Olimpia dice lo que nadie se anima sobre la salida de Jorge Álvarez a Alajuelense y en Costa Rica no caerá bien: “No va por ahí”

El delantero honduro-colombiano Yustin Arboleda se pronunció sobre el posible fichaje de Jorge Álvarez por el Alajuelense de Costa Rica, tema que aparentemente no se da por cerrado en Olimpia.

Arboleda aseguró que en Honduras demeritan la Liga Nacional y que una probable llegada de Álvarez, únicamente potenciaría otra liga de la región centroamericana.

“No podemos menospreciar la región, el otro día miraba la Liga de Costa Rica, es muy buena. Pero luego miras que un jugador del Olimpia está obligado a irse allí, aunque ¿por qué? O sea vamos a potenciar otra liga y demeritar la nuestra”, aseguró Arboleda.

Olimpia puede mejorarle las condiciones

Por otro lado, Arboleda destacó que para un futbolista hondureño debería ser más tentador ir a Estados Unidos o Europa y que Olimpia tiene la condición para mejorarle la situación económica.

“Lo contractual es otro tema. Si a un jugador de Honduras le sale una oferta en MLS o Europa, es otra cosa, pero irse a otra liga de la región. Sí, te pueden dar un poco más, pero mejor quedarse porque Olimpia tiene las condiciones económicas para mejorarte”, profundizó.

Finalmente, envió un mensaje a los críticos que aseguran que en Honduras hay pocos futbolistas de alto nivel, pero que los pocos que hay, los quieren mandar a ligas de la misma región.

“Si se quejan que tenemos pocos jugadores de alto nivel, esos pocos los quieren mandar a otra de la región, no va por ahí. Decían que es egoísmo de Olimpia no dejar ir a Jorge Álvarez, que le están truncando la carrera. Si él se queda es porque tiene la ilusión y se siente cómodo en el club. Tampoco pasa por ahí. Aparte, el león es un club grande de la región, con sus defectos y virtudes, pero grande”, cerró.

Jorge Álvarez posa con la 40 que ganó Olimpia en el torneo Apertura. Foto: Olimpia.