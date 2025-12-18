Alianza ya definió el futuro de Ernesto Corti antes de la final con Firpo: “En un 99%”

Alianza terminó la fase inicial de la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador en tercer lugar. De esta manera, avanzó a la fase de eliminación directa y logró llegar hasta la final. Mientras tanto, los dirigentes definen cuestiones de índole institucional.

Los Elefantes Blancos eliminaron a Municipal Limeño para los cuartos de final y a Cacahuatique en semifinales. Para la definición, el oponente a vencer será el Luis Ángel Firpo. Dicho encuentro se jugará el venidero sábado 20 de diciembre.

El contrato de Ernesto Corti está próximo a su finalización. Después de un año al frente del equipo, el entrenador argentino tendría todo asegurado para continuar con su proyecto. Así lo confirmó Gonzalo Sibrián, el presidente de la institución.

ver también Fue técnico de Herediano, tuvo larga trayectoria en Costa Rica y ahora está cerca de hacer historia en Centroamérica

Alianza definió el futuro de Ernesto Corti: su renovación está confirmada en un 99%

Gonzalo Sibrián, presidente de Alianza, avisó que está todo dado para la que el entrenador Ernesto Corti extienda su vínculo contractual. Las autoridades están muy conformes con su trabajo. Por eso lo quieren mantener al mando del equipo.

“A Corti se le termina el contrato. La negociación va muy adelantada, puedo decir que en un 99%. Prácticamente, es de sentarse y firmar el contrato, nada más, para que él sea quien le dé la continuidad a este proyecto”, reveló Sibrián a la prensa.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Corti arribó al club el 27 de diciembre del 2024. Casi un año después de que el argentino asumiera su puesto, las estadísticas indican que dirigió un total de 55 partidos oficiales, con un promedio de 1.98 puntos por enfrentamiento dado.