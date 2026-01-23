Christiansen en alerta: figura de Panamá se va a Europa, pero jugará en un equipo en crisis a meses del Mundial 2026

Faltan exactamente 145 días para el debut de Panamá en el Mundial 2026. Por eso, el cuerpo técnico que lidera Thomas Christiansen sigue de forma exhaustiva la actualidad de cada uno de los futbolistas con chances de representar al país en el torneo. Especialmente en esta época del año, donde sus nombres empiezan a sonar en el mercado de fichajes.

Sin ir más lejos, uno de los seleccionados convocados para la reciente ventana de amistosos dará el salto a Europa. Y si bien corre de atrás en la consideración de Christiansen, eso no significa que no pueda ganarse un lugar de cara a la cita máxima si tiene un buen rendimiento en su nuevo club.

¿Cuál es la figura de Panamá que se va al fútbol europeo?

De acuerdo a la información brindada por el periodista Álvaro Martínez en su cuenta de X (ex Twitter), “Jovani Welch será jugador del FC Kudrivka de la Premier de Ucrania”. Y la lupa de la Marea Roja estará puesta encima de él a meses de la Copa del Mundo.

ver también Panamá 0-1 México: Reviva las acciones y el gol con el que cayeron los canaleros

Welch venía de jugar en el fútbol venezolano con Monagas y en los últimos días sonó para reforzar nuevamente a Millonarios (Colombia), por donde pasó en el primer semestre de 2025 —allí, una fractura de peroné en su pierna izquierda le quitó ritmo—. Sin embargo, tendrá una segunda oportunidad en el Viejo Continente tras militar en Académico de Viseu (Portugal).

El detalle es que el contención de 26 años llegará a un equipo en crisis. No solo por el contexto bélico que lo circunda, debido a la invasión rusa en territorio ucraniano, sino también debido a lo que sucede en el plano deportivo: Kudrivka está decimotercero en la tabla de posiciones de la Liga Premier, con 15 puntos en dieciséis jornadas, y por lo tanto en puestos de playoffs por la permanencia.

Jovani Welch en acción durante el amistosos 1-1 con Bolivia, que marcó su regreso a la Selección de Panamá en mucho tiempo. La última vez que Christiansen lo había citado fue en junio de 2024, para la Copa América. (Foto: Getty)

Publicidad

Publicidad

Todavía tiene medio torneo por delante para revertir la situación. Y apuesta a Jovani Welch como uno de los refuerzos para lograrlo. El ex Alianza FC registró dieciséis apariciones en su último destino, Monagas, en las que no aportó goles ni asistencias a lo largo de 794 minutos.