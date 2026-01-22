Mientras Olimpia pedía 500 mil dólares por Jorge Álvarez, esto es lo que Alajuelense pagaría por Malcom Pilone: “Está a un pasito”

La directiva de la Liga Deportiva Alajuelense ya se dio por vencida en su objetivo de fichar a Jorge Álvarez. El interés manudo por el mediocampista hondureño, figura del CD Olimpia, fue intenso y sostenido durante varias semanas, pero en Tegucigalpa nunca estuvieron dispuestos a dejarlo salir hacia otro club de la región, aun sabiendo que el deseo del propio futbolista era aceptar el desafío de jugar en Costa Rica.

La cifra exigida para liberarlo era prácticamente impagable para los estándares del fútbol centroamericano: 500 mil dólares. Por su parte, la Liga presentó una oferta formal cercana a los 150 mil dólares, considerada insuficiente y que terminó por cerrar definitivamente la negociación.

Alajuelense cambia de objetivo

Tras dejar atrás la posibilidad de fichar al “Mago”, ahora los campeones de Costa Rica apuntan a un volante de características similares, capaz de ordenar el juego y darle continuidad al mediocampo que dirige Óscar Ramírez.

El nombre que aparece en la carpeta de Carlos Vela es el de Malcom Pilone, mediocampista de 28 años, capitán del Municipal Liberia y formado en el semillero de Rosario Central.

La Liga iría por Malcom Pilone (Instagram).

¿Cuánto cuesta Malcom Pilone?

En las últimas horas, el periodista Josué Quesada lanzó el bombazo que sacudió al mercado de fichajes: “Pilone está a un pasito de la Liga Deportiva Alajuelense”. El comunicador también reveló la cifra que debería desembolsar el conjunto manudo para concretar la operación, un monto que coincide con la oferta rechazada por Olimpia: “Tiene contrato hasta diciembre y una cláusula de 150 mil dólares. Un menudo para la Liga. En las próximas horas, si todo sale bien, se haría oficial”.

El valor de mercado de Pilone según Transfermarkt es de 275 mil euros, por lo que la cláusula aparece como una oportunidad atractiva para un club que necesita reforzar su mediocampo de manera urgente.

Las próximas horas serán decisivas para saber si Malcom Pilone se convierte en el refuerzo elegido para intentar enderezar el rumbo y volver a pelear con fuerza por la estrella 32.