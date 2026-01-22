Es tendencia:
Panamá

Panamá vs. México: EN VIVO y GRATIS el partido amistoso de la Selección de Thomas Christiansen

Sigue el minuto a minuto del segundo partido amistoso de Panamá con miras al Mundial 2026.

8' - Primer aviso

Herbert de larga distancia casi abre el marcador para Panamá 

Rueda el balón

Arranca el partido de Panamá vs México

Actos protocolarios

Se entonan los himnos de Panamá y México

Entrada en calor

  • México calienta en el Rommel Fernández
Tweet placeholder

El once del Tri

La alineación de México para enfrentar a Panamá

Tweet placeholder
Los elegidos

Thomas Christiansen define la alineación de Panamá

Tweet placeholder

Camerino listo

El vestuario de Panamá se encuentra preparado a una hora del juego ante México.

Afición visitante

Seguidores mexicanos llegan al reducto de Panamá.

Llegan al estadio

Panamá hace su arribo al Rommel Fernández.

Tweet placeholder

Llegan motivados

Panamá enfrentará a México luego de empatar 1-1 contra Bolivia el fin de semana. 

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso de Panamá vs México

javier pineda

Por Javier Pineda

Minuto a minuto de Panamá vs México
Panamá vuelve a presentarse en casa con la mirada puesta en el gran objetivo: llegar afilado al Mundial 2026. La Selección de Thomas Christiansen recibirá a México en un amistoso internacional que sirve como banco de prueba, pero con una particularidad clave: no se juega en fecha FIFA, por lo que las convocatorias se vieron condicionadas.

