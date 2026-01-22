Panamá vs. México: EN VIVO y GRATIS el partido amistoso de la Selección de Thomas Christiansen

Panamá vuelve a presentarse en casa con la mirada puesta en el gran objetivo: llegar afilado al Mundial 2026. La Selección de Thomas Christiansen recibirá a México en un amistoso internacional que sirve como banco de prueba, pero con una particularidad clave: no se juega en fecha FIFA, por lo que las convocatorias se vieron condicionadas.
8' - Primer aviso
Herbert de larga distancia casi abre el marcador para Panamá
Rueda el balón
Arranca el partido de Panamá vs México
Actos protocolarios
Se entonan los himnos de Panamá y México
Entrada en calor
- México calienta en el Rommel Fernández
El once del Tri
La alineación de México para enfrentar a Panamá
Los elegidos
Thomas Christiansen define la alineación de Panamá
Camerino listo
El vestuario de Panamá se encuentra preparado a una hora del juego ante México.
Afición visitante
Seguidores mexicanos llegan al reducto de Panamá.
Llegan al estadio
Panamá hace su arribo al Rommel Fernández.
Llegan motivados
Panamá enfrentará a México luego de empatar 1-1 contra Bolivia el fin de semana.
Todo listo
Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso de Panamá vs México
