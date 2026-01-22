Es tendencia:
De Europa a Costa Rica: la joya de Alajuelense que Machillo Ramírez dejó ir consigue nuevo equipo en el país

El mercado para Costa Rica sigue moviéndose y ahora fue el turno de una joya que no fue tomada en cuenta en Alajuelense.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Luego de una etapa formativa marcada por expectativas altas y una salida que dio de qué hablar, una de las joyas que pasó por Liga Deportiva Alajuelense vuelve a ser noticia.

El futbolista, que en su momento no entró en los planes del Machillo Ramírez y continuó su carrera en el fútbol europeo y ahora encuentra una nueva oportunidad en Costa Rica.

La joya de Alajuelense que se mueve de Europa a Costa Rica

Según informó el periodista Alexander Ramírez Tápia, el futbolista cubano Karel Pérez estaría cerrando su etapa en el SC Vianense de la cuarta división de Portugal para regresar al fútbol centroamericano

El lateral izquierdo fue visto recientemente entrenando con AD Sarchí, equipo de la Liga de Ascenso de Costa Rica, una situación que el propio jugador acompañó con el mensaje “nuevo reto”, alimentando las versiones sobre el inicio de una nueva etapa en su carrera.

Karel Pérez entrenando con AD Sarchí

Recordemos que no había entrado en la planificación de Óscar “Machillo” Ramírez para el primer equipo de Alajuelense, por lo que fue cedido al Vianense de Portugal en la temporada 2025/26.

Un reconocimiento especial

En 2025, FIFA resaltó a nivel internacional el impacto de Karel Pérez durante el Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, luego de anotar un gol histórico frente a Selección Sub-20 de Argentina.

A pesar del resultado adverso para Cuba, el tanto del capitán cubano fue destacado por el ente rector del fútbol mundial como un momento significativo para su país.

