Costa Rica

El agente de Malcom Pilone revela detalles inéditos sobre la oferta de Alajuelense para ficharlo: “No se puede negar”

Se conoció que Alajuelense envió una oferta formal por Malcom Pilone y estos son los detalles de lo que le llegó a Liberia.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Alajuelense ya ofertó por Malcom Pilone.

El nombre de Malcom Pilone dejó de ser solo un rumor y pasó a convertirse en una negociación concreta. El futbolista del Municipal Liberia, una de las revelaciones del Clausura 2026, ya recibió una oferta formal de Liga Deportiva Alajuelense, club que decidió dar el primer paso para intentar ficharlo.

Pilone se ha consolidado como una de las piezas más interesantes del equipo liberiano y su rendimiento no pasó desapercibido para la Liga, que lo tiene en carpeta desde hace varias semanas. Este martes se confirmó que el interés se transformó en una propuesta oficial, lo que aceleró las conversaciones entre las partes.

En medio de este escenario, el agente del futbolista rompió el silencio y dejó frases contundentes sobre la postura de Liberia ante una eventual salida del jugador rumbo al Morera Soto.

“Liberia no se puede negar en nada cuando Alajuelense ponga esa oferta sobre la mesa”, afirmó, en referencia directa a la cláusula de salida de 150 mil dólares que tiene Pilone en su contrato.

¿Cuál fue la propuesta que envió Alajuelense?

No obstante, la negociación no se estaría encaminando por la vía más directa. Según reveló el propio representante, Alajuelense no pretende pagar de inmediato la cláusula, sino que presentó una alternativa que incluye una cifra menor y beneficios a futuro para el club guanacasteco.

Alajuelense hizo una oferta para pagar menos y dejarle un porcentaje a Liberia, pero me guardo el tema de los números. Creemos que va a llegar a buen puerto”, explicó el agente.

La propuesta ya está sobre la mesa y ahora la pelota la tiene Municipal Liberia, que deberá analizar si acepta las condiciones planteadas o insiste en el pago íntegro de la cláusula. Por el momento, desde la Liga la postura es clara: seguir negociando y esperar una respuesta, sin ejecutar todavía la salida directa por los 150 mil dólares.

El futuro de Malcom Pilone empieza a definirse fuera de la cancha. Con una oferta formal presentada y la negociación en marcha, Alajuelense avanza con cautela, mientras Liberia evalúa un movimiento que podría marcar uno de los traspasos más comentados del mercado local.

