En el radar de Erick Lonnis: el jugador que Saprissa podría buscar en caso de que Kenay Myrie se marche

Ante la posibilidad de que Kenay Myrie salga del Deportivo Saprissa en el próximo mercado, la dirigencia morada ya analiza escenarios alternativos para no quedar desprotegida.

En ese contexto, aparece en el radar Erick Lonnis un jugador que podría convertirse en una apuesta estratégica, pensando tanto en el presente del equipo como en la proyección a mediano plazo en caso de que se concrete la salida del joven defensor.

ver también Interesa en la MLS, España y Portugal: Saprissa le abre la puerta de salida a una figura clave para Vladimir Quesada

Kenay Myrie podría tomar un camino distinto fuera de Saprissa

Según informó el periodista Jason Arce, el joven futbolista Kenay Myrie podría salir del Deportivo Saprissa en el próximo mercado de fichajes. El club morado estaría dispuesto a negociarlo, siempre y cuando el destino sea una liga que contribuya a su formación y desarrollo, considerando que se trata de un jugador de apenas 19 años con proyección a futuro.

Kenay Myrie – Saprissa

¿Cuál es el nuevo jugador que estaría en el radar de Erick Lonnis para Saprissa?

De acuerdo con una publicación de la cuenta de Facebook La Voz Saprissista, uno de los nombres que aparece como posible opción en el radar de Erick Lonnis es Yeison Molina.

La Voz Saprissista – Página de Facebook

Publicidad

Publicidad

Yerson Molina quien tiene contrato con Liberia hasta el 30/06/2027, ha sido mencionado como un rumor entre los jugadores que podrían encajar en lo que necesita Deportivo Saprissa, especialmente ante la eventual salida de Kenay Myrie, perfilándose como una alternativa a seguir de cerca en el próximo mercado.

Últimos registros con Liberia

En sus números más recientes con Municipal Liberia, Yeison Molina sumó un total de 17 partidos disputados en la temporada, repartidos entre el Torneo Apertura, el Play-Off y la Copa de Costa Rica.

Publicidad

Yeison Molina – Liberia

Publicidad

Durante ese periodo, el defensor registró un gol, consolidándose como una pieza habitual en la rotación del equipo liberiano y mostrando regularidad competitiva a lo largo de las distintas competiciones