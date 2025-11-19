Es tendencia:
Todo El Salvador en llamas por la decisión que tomó Bolillo Gómez tras la derrota que le dio a Panamá la clasificación al Mundial 2026

Después de la derrota ante Panamá, en El Salvador explotaron contra el Bolillo Gómez por lo sucedido en el Rommel Fernández.

Por Juan Fittipaldi

© FESFUTEl técnico se ganó el repudio de los salvadoreños.

La Selección de El Salvador terminó su participación en el Grupo A de las Eliminatorias Concacaf con una dura derrota. Fue 3-0 en su visita a la Selección de Panamá, que se clasificó al Mundial 2026 de manera directa tras finalizar en el primer lugar. Después del partido, el público de La Selecta estalló contra su entrenador.

Hasta el momento, del lado salvadoreño no había grandes enojos con el Bolillo Gómez, ya que tenían claro que habían sido eliminados en la pasada jornada contra Surinam y contemplaban una derrota en el Rommel Fernández frente a una Panamá que se jugaba el lugar en la próxima Copa del Mundo.

Sin embargo, los gestos del entrenador de La Selecta luego del partido en Panamá despertaron la furia de todos. El Bolillo se abrazó con los jugadores panameños, se mostró sonriente y los felicitó por la victoria, algo que no cayó nada bien.

“Debería renunciar”: el gesto de Bolillo Gómez que lo dejó expuesto ante las cámaras y podría sellar su final en El Salvador

La insólita decisión del Bolillo Gómez que lo deja mal parado en El Salvador

Y por si fuera poco, tomó una insólita decisión en la conferencia de prensa después del encuentro. El DT de La Selecta volvió a felicitar a Panamá y prefirió no hablar del seleccionado salvadoreño.

Vine a la rueda de prensa porque es obligación. Felicitar a los panameños, al país, a su selección, a sus jugadores, a su cuerpo técnico, porque ya van a su segundo mundial. Les deseo lo mejor, con esta selección van a hacer un mundial mejor que en el 2018”, dijo sobre Panamá.

Además, sobre El Salvador manifestó lo siguiente: “Perdónenme, pero no quiero hablar de la selección de El Salvador. Lo que vaya a hablar de la selección de El Salvador es íntimamente. Perdónenme, los periodistas de El Salvador, pero no quiero hablar de la selección”.

