Hace varios días que el rumor de Carlos Estrada sobre su salida de Municipal venía tomando fuerza. Hasta que finalmente la directiva de los Rojos decretó que se marche en este mercado de fichajes, aunque antes de irse tomó una drástica decisión con su futuro.

El Chava termina su contrato con el equipo escarlata en junio de 2027. El defensa central estará cedido en estos seis meses y cuando regrese lo renovará por dos años más, de acuerdo a la información de Pasión Roja. Esto significa que tendrá vínculo hasta junio de 2028.

El club elegido para que Estrada vuelva a tener los minutos que desea es Marquense, lugar en el que ya entre 2023 y 2025. El de San Pablo estará a préstamo para el Clausura 2026, ya que no ha tenido oportunidades bajo las órdenes de Mario Acevedo.

El último partido del Chava Estrada fue en octubre en la victoria por 4-1 ante Malacateco. En el medio, se lesionó y también fue convocado a la Selección de Guatemala, aunque no fue una prioridad en los Rojos ante la presencia de José Mena y Nicolás Samayoa.

A falta de la confirmación oficial, Municipal deja ir a un defensor central con mucha personalidad y actitud. Es uno de los nombres que pidieron muchos aficionados rojos para este nuevo campeonato, pero la directiva y el cuerpo técnico le dan la espalda.

¿Refuerzos en Municipal?

Con respecto a las llegadas, el cuadro escarlata está interesado en contar con los servicios de Francisco Apaolaza, jugador de Antigua GFC y verdugo en la final del Apertura 2025.

