Ya piensa en el Mundial 2030: Bolillo Gómez toma una drástica decisión que marca el futuro de El Salvador

La Selecta ya trabaja en el proceso del Bolillo Gómez rumbo al Mundial 2030 para llegar de la mejor forma.

Por Juan Fittipaldi

El DT ya piensa en el proceso mundialista del 2030.
El DT ya piensa en el proceso mundialista del 2030.

La Selección de El Salvador ya puso la mira en lo que serán las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030. Sin posibilidades de jugarlo en 2026 por sus malos resultados en la última ronda, el Bolillo Gómez prepara el nuevo proceso mundialista.

Ahora, el técnico colombiano tendrá la ventaja de que iniciará el camino desde cero. Llegó en febrero de este año y no le fue como todo El Salvador esperaba con su contratación, pero considera que podrá revertir la situación en esta nueva etapa.

La nueva postura del Bolillo Gómez para cambiar el futuro de El Salvador

Para conseguir el objetivo del Mundial 2030, el Bolillo Gómez tomó una drástica decisión que cambiará, sin dudas, el futuro del seleccionado salvadoreño. El experimentado técnico observará futbolistas de las selecciones menores para darles oportunidades a partir del próximo año.

Sin vueltas: Hugo Pérez necesitó solo 4 palabras para dejar en evidencia a la Fesfut ante todo El Salvador

Según informó el medio Noventa SV, el seleccionador se hizo presente en los entrenamientos del Sub-17 que comanda Eduardo Lara. Ambos técnicos tienen una buena relación, lo que podría beneficiar al desarrollo de jóvenes talentos.

No deja de trabajar. Está buscando nuevos jóvenes talentos para una futura convocatoria de la selección mayor“, aseguró el medio mencionado sobre lo que se vendrá en la Selección de El Salvador para los próximos meses.

En las convocatorias que tuvo el Bolillo Gómez en este 2025, muy pocos futbolistas menores de 20 años fueron llamados. Esta decisión significaría una gran renovación en La Selecta.

