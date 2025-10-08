El Salvador en vilo: la drástica decisión del Bolillo Gómez con Nathan Ordaz a horas de jugar con Panamá por las Eliminatorias

El Salvador se encuentra en vilo tras conocer la drástica decisión que el director técnico Hernán Darío Gómez tomó para con el jugador Nathan Ordaz. Todo se dio a horas de disputar el partido contra Panamá por Eliminatorias al Mundial.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, liderado sorpresivamente por Surinam. Mientras tanto, La Canalera está en el tercer puesto y Guatemala cierra este cuarteto. Todavía quedan cuatro apasionantes jornadas por jugarse.

Corren horas decisivas y cada movimiento podría ser elemental para el camino hacia la Copa del Mundo. Por eso mismo, Bolillo analizó el rendimiento de toda su plantilla y tomó la decisión menos esperada para con Ordaz. Sorpresa total.

La Selecta en vilo: Nathan Ordaz podría ser titular este viernes, analiza Bolillo Gómez

Pese a los lamentos y las explicaciones que dio Steve Cherundolo, entrenador de LAFC, la posibilidad de que Nathan Ordaz sea titular está latente. Hernán Darío Gómez lo tiene en consideración y, aunque llegue sin minutos, no lo descartará.

Según informó el periodista Christian Peñate a través de su cuenta oficial en la plataforma X, el delantero está en los planes del Bolillo. De mínima, figurará en la nómina, aunque tiene chances de aparecer en el 11 inicial del Estadio Cuscatlán.

“Somos la entidad que cuida a los jugadores, que les paga a los jugadores… Hemos formado a Nate. Así que creo que no es justo, pero es lo que es. Las reglas existen para estos momentos y las respetamos. Esperamos que Nate regrese sano”, dijo el timonel Cherundolo en rueda de prensa, disgustado con la decisión de Gómez.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de El Salvador

Local vs. Panamá , 10 de octubre.

, 10 de octubre. Local vs. Guatemala , 14 de octubre.

, 14 de octubre. Visita vs. Surinam , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Visita vs. Panamá, 18 de diciembre.