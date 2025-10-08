Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

El Salvador en vilo: la drástica decisión del Bolillo Gómez con Nathan Ordaz a horas de jugar con Panamá por las Eliminatorias

El entrenador sentenció el destino de su delantero de la forma menos esperada.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Bolillo Gómez decidió por Nathan Ordaz en El Salvador.
© rrssBolillo Gómez decidió por Nathan Ordaz en El Salvador.

El Salvador se encuentra en vilo tras conocer la drástica decisión que el director técnico Hernán Darío Gómez tomó para con el jugador Nathan Ordaz. Todo se dio a horas de disputar el partido contra Panamá por Eliminatorias al Mundial.

La Selecta hace las veces de escolta en el Grupo A, liderado sorpresivamente por Surinam. Mientras tanto, La Canalera está en el tercer puesto y Guatemala cierra este cuarteto. Todavía quedan cuatro apasionantes jornadas por jugarse.

Corren horas decisivas y cada movimiento podría ser elemental para el camino hacia la Copa del Mundo. Por eso mismo, Bolillo analizó el rendimiento de toda su plantilla y tomó la decisión menos esperada para con Ordaz. Sorpresa total.

Dardo contra Bolillo Gómez: el DT de LAFC no se guardó nada sobre la convocatoria de Nathan Ordaz a El Salvador

ver también

Dardo contra Bolillo Gómez: el DT de LAFC no se guardó nada sobre la convocatoria de Nathan Ordaz a El Salvador

La Selecta en vilo: Nathan Ordaz podría ser titular este viernes, analiza Bolillo Gómez

Pese a los lamentos y las explicaciones que dio Steve Cherundolo, entrenador de LAFC, la posibilidad de que Nathan Ordaz sea titular está latente. Hernán Darío Gómez lo tiene en consideración y, aunque llegue sin minutos, no lo descartará.

Según informó el periodista Christian Peñate a través de su cuenta oficial en la plataforma X, el delantero está en los planes del Bolillo. De mínima, figurará en la nómina, aunque tiene chances de aparecer en el 11 inicial del Estadio Cuscatlán.

“Somos la entidad que cuida a los jugadores, que les paga a los jugadores… Hemos formado a Nate. Así que creo que no es justo, pero es lo que es. Las reglas existen para estos momentos y las respetamos. Esperamos que Nate regrese sano”, dijo el timonel Cherundolo en rueda de prensa, disgustado con la decisión de Gómez.

Publicidad
Tweet placeholder

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de El Salvador

  • Local vs. Panamá, 10 de octubre.
  • Local vs. Guatemala, 14 de octubre.
  • Visita vs. Surinam, 13 de noviembre.
  • Visita vs. Panamá, 18 de diciembre.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El DT de LAFC no se guardó nada sobre la convocatoria de Nathan Ordaz a El Salvador
El Salvador

El DT de LAFC no se guardó nada sobre la convocatoria de Nathan Ordaz a El Salvador

Nathan Ordaz y la noticia que lo cambia todo en la MLS
El Salvador

Nathan Ordaz y la noticia que lo cambia todo en la MLS

Crece la preocupación: El Bolillo Gómez y El Salvador están a la expectativa del estado de Nathan Ordaz
El Salvador

Crece la preocupación: El Bolillo Gómez y El Salvador están a la expectativa del estado de Nathan Ordaz

Piojo Herrera necesitó solo dos palabras para confirmar la noticia de Celso Borges que mantiene en vilo a Costa Rica
Costa Rica

Piojo Herrera necesitó solo dos palabras para confirmar la noticia de Celso Borges que mantiene en vilo a Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo