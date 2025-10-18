¿Quién es y cómo juega Emir Ponciano, la joya que El Salvador le robó a Guatemala y que ilusiona a Bolillo Gómez?

En la convocatoria presentada por el técnico Erick Dowson para la Selección de El Salvador que disputará los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025, hay un nombre que no pasó inadvertido entre los fanáticos cuscatlecos: Emir Ponciano.

El lateral izquierdo de 18 años brilla en la academia del Los Ángeles FC, el mismo club en el que juega Nathan Ordaz, y aunque es oriundo de los Estados Unidos, puede representar tanto a El Salvador como a Guatemala debido a sus raíces familiares.

¿Cómo juega Emir Ponciano?

Emir Ponciano nació en EE. UU. el 22 de febrero de 2007 y actualmente integra las divisiones menores del conjunto californiano, sin haber debutado todavía en el primer equipo.

Su posición natural es la de lateral por izquierda, aunque por su estilo puede desempeñarse también como extremo, gracias a su velocidad y proyección ofensiva. Esta joven promesa combina un notable despliegue físico con lectura táctica, características que lo convierten en un lateral moderno: rápido, encarador y con despliegue, pero también disciplinado al momento de replegar.

Aunque no es un futbolista corpulento, Ponciano compensa su contextura con gran aceleración y técnica, lo que le permite desequilibrar por banda y llegar con peligro al área rival.

El juvenil ya formó parte de procesos juveniles con Guatemala (jugó para la Sub-17 en 2022) y también con Estados Unidos (Sub-16 y Sub-17 en 2023 y 2024). Sin embargo, la Fesfut aceleró los trámites para asegurar su nacionalización deportiva y sumarlo al proyecto salvadoreño.

En los planes de Bolillo Gómez

El consulado de El Salvador en California confirmó que Ponciano tiene listo su pasaporte salvadoreño desde hace dos años, mucho antes de que se hablara de su posible vínculo con la Selección Mayor de Hernán “Bolillo” Gómez.

Mientras tanto, Guatemala no lo ha vuelto a convocar desde 2022, y el entrenador Luis Fernando Tena no ha mostrado señales de incluirlo en sus planes. Por el contrario, Bolillo Gómez y la Federación Salvadoreña de Fútbol han iniciado contactos para integrarlo al proyecto nacional, comenzando con su presencia en la Selección Preolímpica, donde será observado de cerca por el cuerpo técnico de la mayor.

En caso de debutar en un torneo oficial con la Selección Mayor de El Salvador, Emir Ponciano quedaría vinculado definitivamente al combinado cuscatleco, cerrando cualquier posibilidad de representar a otro país.