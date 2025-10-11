Intervención de la FIFA: El Salvador confirma la medida drástica que sacude a toda Concacaf tras la polémica con Panamá

La Selección de El Salvador cayó 0-1 ante Panamá en el Estadio Cuscatlán, un resultado que dejó frustración no solo por el marcador, sino por una serie de decisiones arbitrales que condicionaron el desarrollo del encuentro.

Hernán Darío “Bolillo” Gómez no disimuló su enojo y, tras revisar los videos del encuentro junto a su cuerpo técnico, aseguró que hubo múltiples fallos que perjudicaron directamente al equipo nacional.

Bolillo Gómez no se contiene: “Es muy triste”

El entrenador colombiano apuntó sin rodeos al arbitraje del canadiense Drew Fischer. Señaló el penal que primero se marcó y luego fue anulado tras la revisión del VAR, las amonestaciones, las dudas en el gol panameño y una mano dentro del área canalera que no fue sancionada.

La posición de Murillo en el gol de la victoria es una de las grandes polémicas que dejó el partido.

“Entonces, uno dice, ¿todas las dudas favorecen a quién? La que sí es muy clara es la mano penal. Entonces, uno dice: ¿en qué país vivimos? Es muy triste”, disparó el indignado DT.

El Salvador recurre a la FIFA

Pero además, Bolillo Gómez anunció una medida drástica de la Federación Salvadoreña de Fútbol: elevar una protesta formal ante Concacaf y la FIFA, el máximo ente que rige el fútbol mundial, por el polémico arbitraje en el Cuscatlán. “Ya hicieron protesta, claro, lógico”, aseguró el técnico, dejando claro que la dirigencia salvadoreña no piensa dejar pasar lo ocurrido.

Bolillo Gómez confirmó que El Salvador llevará su reclamo ante la FIFA.

Ahora, la FIFA deberá analizar los informes arbitrales y el material audiovisual presentado por la Fesfut. De confirmarse los errores, podrían aplicarse sanciones severas a los jueces involucrados.

El sueño mundialista en peligro

Las posiciones del Grupo A (Google).

Mientras tanto, El Salvador quedó en el tercer lugar del Grupo A con apenas tres puntos, complicando seriamente sus opciones de clasificar al Mundial 2026. El equipo del Bolillo necesita un verdadero milagro para recuperar terreno y soñar con el boleto directo a Norteamérica.