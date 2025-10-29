Cambia su futuro: Nathan Ordaz toma una decisión que celebra El Salvador antes de jugarse la clasificación al Mundial 2026

Nathan Ordaz tomó una decisión que cambiará su futuro y la anunció justo antes de jugar la última ventana de Eliminatorias al Mundial 2026. Los aficionados están en vilo por lo que pueda suceder con El Salvador, pero celebraron su elección.

Ordaz le propuso matrimonio a su novia Alaini Cardoso, quien aceptó tras verlo de rodillas y con el anillo entre sus manos. Lo hizo frente al mar, en un atardecer, mientras algunas velas alumbraban a ambos, rodeados de pétalos.

“Sí para siempre”, posteó la futura esposa del futbolista a través de su cuenta oficial de Instagram, en colaboración con quien será su marido. Los comentarios se llenaron de fanáticos felices, tanto salvadoreños como de los Estados Unidos.

Nathan Ordaz cambia su futuro a horas de comenzar los playoffs de la MLS

LAFC pertenece al selecto grupo de equipos que avanzó a la etapa de playoffs en la MLS. Ahí mismo, enfrentará al Austin FC por un lugar en la segunda ronda de los mismos. El primer partido de la serie será hoy a las 20.30 de Centroamérica.

Ordaz disputó 35 enfrentamientos en lo que va de la temporada, dentro de los que pudo convertir siete goles y otorgar cinco asistencias. Le tocó lidiar con una lesión muscular que lo mantuvo marginado de varios cruces, pero se recuperó.

Además, Nathan Ordaz piensa en las Eliminatorias al Mundial 2026, en las que le queda por jugar la última ventana. Visitará a Surinam el 13 de noviembre, y hará lo propio con Panamá el 18 del mismo mes, sin más opción que ganarle a ambos.

Eliminatorias al Mundial 2026: partidos de El Salvador en la fase final de Concacaf

Visita vs. Surinam , 13 de noviembre.

, 13 de noviembre. Visita vs. Panamá, 18 de noviembre.

El Salvador ocupa el último lugar del Grupo A, liderado sorpresivamente por The Suriboys. Mientras tanto, La Canalera hace las veces de escolta y Guatemala está en el tercer puesto de la división. Para algunos, el cuarteto más duro de Concacaf.