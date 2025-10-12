Comienza la polémica: El Bolillo Gómez deja palabras que no sentaron bien en Guatemala

La cuarta jornada de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf promete emociones intensas, especialmente con el duelo entre El Salvador y Guatemala, que se disputará este martes 14 de octubre en el estadio Cuscatlán. Ambas selecciones están obligadas a ganar si quieren mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026, y en la antesala, el técnico salvadoreño Hernán Darío “El Bolillo” Gómez encendió la previa con declaraciones que ya hacen ruido en el campamento chapín.

ver también El Bolillo Gómez ya sabe la postura de Concacaf tras la polémica ante Panamá y lo pone en alerta para el juego contra Guatemala

El estratega colombiano, fiel a su estilo directo, aseguró que Guatemala llega “agrandada” al compromiso, haciendo referencia a los empates obtenidos por la azul y blanco en sus visitas a Panamá y Surinam. “Ahora cambian los momentos, las situaciones, ahora viene una Guatemala que puede que esté más agrandada que nosotros porque sacó dos empates afuera y nosotros llevamos dos derrotas en casa”, expresó “El Bolillo” ante los medios.

Lejos de quedarse solo en la provocación, Gómez fue autocrítico con su equipo y pidió mayor esfuerzo a sus jugadores para recuperar terreno en la clasificación. “Tenemos que trabajar mucho más para igualar a ese equipo. Necesitamos tiempo para igualar. Pero nosotros seguimos en la carrera. El martes tenemos otro rival bueno, importante, pero ahí sí o ganamos o nos quedamos”, advirtió el seleccionador de La Selecta.

El técnico también analizó el panorama del grupo y recordó que el destino aún está en sus manos si logran un triunfo ante los chapines. “Hay un partido que es Panamá–Surinam. Independiente del resultado que quede allá, si nosotros ganamos, nos volvemos a meter en la pelea. Hay que darle ánimo y motivación a los muchachos, a ver si las lesiones nos lo permiten. (…) Vamos a enfrentar ese partido del martes como la final más grande”, agregó con determinación.

Además, “El Bolillo” hizo memoria del duelo anterior en Guatemala, donde su selección se impuso y dejó claro el estilo que quiere repetir. “¿Cómo ganamos nosotros en Guatemala? Ganamos de esta forma: seguros, sólidos, fuertes, ordenados y aprovechando la oposición. Ahora vienen ellos, cambian los momentos, las situaciones, los partidos”, recordó el experimentado entrenador.

ver también “Es penalti”: El Salvador explota con la evidencia que revela otro grave error del VAR para favorecer a Panamá

El Salvador vs Guatemala promete ser uno de los encuentros más intensos de la jornada eliminatoria. Con los dos equipos presionados por los resultados y con declaraciones que ya calientan el ambiente, el Cuscatlán será escenario de una batalla decisiva que podría marcar el rumbo de ambos en el sueño por llegar al Mundial del 2026.

Publicidad