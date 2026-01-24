“El futbol da revancha”: Cristian Gil hace impactante confesión luego del histórico triunfo de Firpo contra Alianza

Firpo escribió una página memorable en su historia reciente al conseguir una victoria histórica frente a Alianza, al imponerse 2-3 en el estadio “Mágico” González, un resultado que no lograba como visitante desde 2021. El triunfo se selló en tiempo de descuento, provocando la euforia pampera y confirmando una noche inolvidable para el conjunto usuluteco.

La gran figura del encuentro fue el delantero Cristian Gil, quien firmó un doblete determinante que encaminó el resultado y sostuvo a Firpo en los momentos más exigentes del partido. Sus goles no solo marcaron la diferencia en el marcador, sino que simbolizaron la revancha deportiva en un escenario históricamente adverso.

Al finalizar el compromiso, Gil no ocultó la magnitud del logro y reconoció la complejidad del desafío. “Era duro. Firpo no le ganaba a Alianza de local desde hace mucho tiempo. Imagínate lo que significa, sobre todo después de un torneo en el que logramos ser campeones y ahora con el peso de estos goles”, expresó el atacante, visiblemente emocionado.

El delantero también hizo memoria de los antecedentes recientes en el “Mágico” González y valoró el premio al esfuerzo colectivo. “Sabíamos que acá se nos complicaba. El torneo pasado no nos fue bien ni aquí ni en nuestra casa, pero el fútbol da revancha. Gracias a Dios pudimos ganar y llevarnos los tres puntos”, destacó.

Gil confesó que existía una motivación adicional más allá del título obtenido recientemente. “Había una espinita, más allá de ser campeones, por no haberle ganado acá a Alianza. Hoy se logró”, afirmó, subrayando la importancia anímica de este resultado para el grupo.

Finalmente, al ser consultado sobre la posible salida de Styven Vásquez y la responsabilidad del plantel que permanece, el goleador fue contundente. “Es una baja importante, pero los que nos quedamos tenemos que responder. Mi mentalidad siempre ha sido ayudar al grupo y, gracias a Dios, hoy se está marcando. Que él se vaya tranquilo, porque aquí vamos a volver a ser campeones, si Dios lo permite”, sentenció.

