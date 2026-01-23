Es tendencia:
El Salvador

Ernesto Corti suma un refuerzo extranjero de último momento para Alianza

Los albos sumaron un nuevo elemento para lo que queda de la temporada.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Los paquidermos se fortalecen
Los paquidermos se fortalecen

Alianza FC confirmó de manera oficial la incorporación del defensor central colombiano Marlon Viafara, de 22 años, quien se convierte en el nuevo refuerzo albo de cara al Torneo Clausura 2026. El zaguero firmó un contrato por un año y llega para reforzar a un equipo que ya inició su participación en el campeonato nacional.

Tendrá la última palabra: Ernesto Corti tiene en su manos la contratación de un fichaje extranjero de Alianza

Tendrá la última palabra: Ernesto Corti tiene en su manos la contratación de un fichaje extranjero de Alianza

Viafara procede del Sensunte Cabañas, conjunto de la Segunda División del fútbol salvadoreño, y ocupará la última plaza de extranjero disponible en el plantel capitalino. Su llegada responde a una necesidad puntual del cuerpo técnico, que buscaba mayor solidez y variantes en la zona defensiva.

El defensor cafetero estuvo durante varias semanas en periodo de evaluación, en el que logró convencer al cuerpo técnico gracias a su rendimiento tanto en los entrenamientos como en los partidos amistosos de pretemporada, donde mostró buen juego aéreo, orden táctico y personalidad en la marca.

Una de sus primeras apariciones se dio en el amistoso correspondiente a la Copa “Burra” Rivas frente a Platense de Honduras, encuentro en el que disputó los últimos 15 minutos y portó el dorsal 45, dejando buenas sensaciones en la zaga central del cuadro paquiderma.

Con esta incorporación, Alianza completa su nómina de extranjeros, la cual también integran el argentino Martín Steib, el brasileño Gustavo Souza y el colombiano Andrés Bello, fortaleciendo especialmente la línea defensiva para afrontar los desafíos del semestre.

"Identidad competitiva": Alianza es firme con el futuro de Ernesto Corti tras perder la final del Apertura 2025 de El Salvador

“Identidad competitiva”: Alianza es firme con el futuro de Ernesto Corti tras perder la final del Apertura 2025 de El Salvador

En lo deportivo, Alianza apenas ha disputado un partido en el Clausura 2026, correspondiente a la jornada 2 en su visita a Cacahuatique, y mantiene pendiente el duelo de la fecha 1 ante Inter FA. En este contexto, la llegada de Marlon Viafara cobra mayor relevancia, sobre todo ante la ausencia por lesión de Henry Romero, lo que convierte al colombiano en una pieza clave para el esquema defensivo albo.

