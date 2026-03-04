A Jafet Soto no le caerá bien: Giacone expone su último paso por Herediano y marca distancia

El Club Sport Herediano sumó un triunfo importante en el Clausura 2026. El Team derrotó 2-0 a Guadalupe como visitante con goles de Marcel Hernández y Randall Leal, un resultado que le permite mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Más allá de la victoria, las polémicas declaraciones del técnico José Giacone tras el encuentro dejaron un mensaje que inevitablemente remite al pasado reciente del club.

Giacone dejó mal parado a Jafet Soto

En conferencia de prensa, el entrenador explicó que el partido fue preparado con especial atención debido a lo ocurrido en el torneo anterior: “Sabía que era un partido complejo, el torneo pasado Guadalupe le sacó los seis puntos a Herediano, nosotros el juego lo tomamos con mucha seriedad”.

El estratega destacó la actitud de sus futbolistas para superar a un rival que, en los antecedentes recientes: “Rescato el resultado en una cancha difícil ante un rival que se está jugando todo. Felicito a los jugadores, hicieron un gran trabajo”.

Un contraste inevitable

Las palabras del técnico no pasaron desapercibidas, ya que el torneo anterior Herediano sufrió precisamente ante Guadalupe. En aquel momento, el equipo era dirigido por Jafet Soto, actual presidente del club.

En ese periodo, el Team cayó 2-0 como local frente al mismo rival. Posteriormente, en otro enfrentamiento disputado en 2025, Herediano tampoco pudo imponerse y terminó empatando 1-1 con Palomeque en el banquillo.

Aunque el técnico habló desde el análisis deportivo, el contraste con los resultados anteriores del club frente a Guadalupe deja un mensaje claro… uno que probablemente no pase desapercibido para Jafet Soto.

