Los hermanos Gil Hurtado confirman el pedido que todo El Salvador le hace al Bolillo Gómez: “Convocados a la selección”

El Salvador no atraviesa sus mejores horas a nivel futbolístico. Luego de fracasar en las Eliminatorias al Mundial 2026, el golpe deportivo se vio representado en críticas despiadadas y lugares puestos en duda. Corren momentos tumultuosos.

Hernán Darío Gómez fue el principal apuntado, por cuestiones tácticas así como por las convocatorias. Estas últimas levantaron polémica por nombres ausentes y por presencias sorpresivas, mismas que marcaron estos resultados obtenidos.

Ahora, varios le envían mensajes desde sus respectivos lugares. Muchos lo hacen con ánimos de sumar. Piensan en 2030. Con una planificación importante, sueñan con regresar a una máxima cita. Este es el caso, por ejemplo, de los hermanos Gil Hurtado.

Los hermanos Gil Hurtado quieren volver a jugar en la Selección de El Salvador

“Con mis hermanos, inclusive con Styven Vásquez, hemos hablado de que hay que trabajar para poder ser convocados a la Selección. Sería bonito volver a Selección con un buen ritmo“, comentó Cristian Gil Hurtado según contó Christian Peñate.

Cristian disputó tres encuentros y marcó un tanto en la temporada con el Firpo. En tanto, su hermano Mayer tuvo 14 presentaciones oficiales con el Alianza de Colombia, en las que anotó en dos oportunidades. Sueñan con El Salvador.

Brayan Gil Hurtado vive un gran momento en la Liga Premier de Rusia, con los colores del FC Baltika Kaliningrad. Marcó 10 goles en los 18 partidos que jugó durante la corriente temporada, donde también otorgó una única asistencia.

Styven Vásquez sueña con volver a La Selecta, pero su pasado lo condena

Hernán Darío Gómez dejó fuera de convocatoria a Styven Vásquez para finales de mayo, cuando la segunda etapa de las Eliminatorias al Mundial 2026 estaban cerca, así como la Copa Oro 2025. No fue por lo que hizo dentro de la cancha.

Se conocieron imágenes de Vásquez en Estados Unidos. Se lo vio en disputa de un torneo barrial, donde vestía la camiseta de Honduras. Además, apareció en batallas de Tiktok, la misma noche en la que no se presentó a su concentración.

Bolillo fue compasivo y decidió no cortarle su carrera dentro de El Salvador: “Styven es muy buen jugador y buena persona, pero aquí se equivocó. Seguro que vamos a hablar con él. Ojalá se pueda llegar. No hay por qué hundirlo“.