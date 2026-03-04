Un récord que parecía inquebrantable está a muy poco de ser superado en El Salvador

El delantero Emerson Mauricio continúa firmando un torneo espectacular en el Clausura 2026. Tras disputarse la jornada 10, el atacante de Inter FA alcanzó los 11 goles, consolidándose como el máximo romperredes del certamen y confirmando su fino olfato goleador en cada presentación.

Pero el momento que vive el artillero nacional podría quedar marcado en la historia. Mauricio está a las puertas de igualar o superar un récord que se mantiene vigente desde hace 25 años, una marca impuesta por Adonay Martínez, exjugador de Alianza FC y actual auxiliar técnico de Municipal Limeño, quien anotó 12 goles en la primera vuelta del Apertura 2001 en apenas nueve fechas.

La oportunidad para escribir su nombre en los libros llegará este sábado, cuando Inter FA enfrente a Zacatecoluca FC en el estadio Estadio Las Delicias, a partir de las 6:00 de la tarde. El reto es claro: marcar al menos un tanto para igualar el registro y dos para superarlo, justo al cierre de la primera vuelta del campeonato.

El registro goleador de Mauricio en este torneo ha sido contundente y variado. Firmó un hat-trick frente a Isidro Metapán, dobletes ante los albos y CD Hércules, además de anotaciones contra Fuerte San Francisco, CD Cacahuatique, CD FAS y el más reciente frente a los cucheros, al minuto 72, pese a la derrota 2-1.

No es la primera vez que el delantero aparece en momentos históricos. En 2024, con la camiseta blanca, impuso el récord histórico de cuatro goles en una misma final, una actuación memorable ante los santarroseños que significó el título 18 para Alianza y lo catapultó como figura determinante en instancias decisivas.

Ahora, el escenario vuelve a estar servido para que Mauricio deje otra huella imborrable. Con la confianza en alto y el arco entre ceja y ceja, el goleador buscará este fin de semana transformar una gran campaña en una marca histórica, reafirmando que atraviesa el mejor momento de su carrera.