Lo celebra El Salvador: Styven Vásquez tiene todo listo para unirse a su nuevo club en el futbol de México

El futuro de Styven Vásquez comienza a tomar forma y todo apunta a que el delantero salvadoreño dará el salto al fútbol mexicano. De acuerdo con una fuente cercana a la negociación, citada por medios de comunicación de El Salvador, el ariete continuaría su carrera en el Irapuato, club que milita en la Liga de Expansión MX, segunda categoría del balompié azteca.

El interés del conjunto mexicano por Vásquez no es reciente. Desde hace aproximadamente seis meses, el nombre del atacante ya figuraba en la agenda del club; sin embargo, en aquel momento la operación no se concretó por una decisión personal del jugador, quien optó por cerrar su ciclo con Luis Ángel Firpo, tanto a nivel deportivo como emocional.

El año 2025 fue clave en la carrera del delantero usuluteco. Con la selección de El Salvador, disputó las eliminatorias mundialistas, mientras que a nivel de clubes se consolidó como uno de los referentes ofensivos de Firpo, con el que se proclamó campeón del fútbol salvadoreño, logrando así uno de los objetivos más importantes de su carrera.

La negociación entre Firpo e Irapuato se dio de manera directa, impulsada por el interés del director deportivo del club mexicano, quien considera a Vásquez una pieza ideal para reforzar el ataque. Según la información disponible, el acuerdo se gestó sin la intervención de agentes o intermediarios, lo que facilitó el acercamiento entre ambas instituciones.

La operación no se concretaría como una venta definitiva, sino bajo otra modalidad que aún no ha sido confirmada oficialmente. Irapuato compite en la Liga de Expansión MX y viene de una campaña destacada: en el Apertura 2025 finalizó en la cuarta posición de la fase regular y alcanzó la final de la liguilla, la cual perdió ante Tampico Madero.

De cara al Clausura 2026, la Liga de Expansión vivirá cambios importantes, ya que los clubes podrán aspirar al ascenso, siempre que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos establecidos por la liga mexicana. En ese contexto, la posible llegada de Styven Vásquez a Irapuato representaría un paso estratégico en su carrera y una oportunidad para seguir creciendo en un entorno altamente competitivo.