“Fue muy exigente”: Debutó con la Selección de El Salvador y dejó una inesperada confesión

El guardameta salvadoreño Geonathan Barrera vivió una noche especial e inolvidable al defender por primera vez la camiseta de la Selección de fútbol de El Salvador. El portero debutó en la victoria por 0-1 ante Pachuca Select, un compromiso que le permitió sumar sus primeros minutos con la absoluta y comenzar a escribir su propia historia con la Azul y Blanco.

ver también “Vienen de afuera”: Bolillo Gómez confirma los nuevos refuerzos en El Salvador que ilusionan a La Selecta

Tras el encuentro, Barrera no ocultó su emoción y dejó claro el significado de la convocatoria. “Fue muy exigente. Cuando uno representa a un país en el fútbol tiene que ser exigente consigo mismo”, expresó con firmeza el arquero, quien actualmente milita en Dorados de Sinaloa. El llamado, aseguró, lo recibió con orgullo y responsabilidad, consciente del peso que implica vestir la camiseta nacional.

El cancerbero también analizó el desarrollo del partido, destacando las condiciones adversas que enfrentaron. “Jugamos muy bien en una cancha difícil; la altura y todo influyen. El equipo se manejó bien y mantener el arco en cero es importante”, comentó. La solidez defensiva fue clave para sellar el triunfo y reforzar la confianza del grupo en este proceso de preparación.

Más allá del resultado, el debut significó una prueba de carácter para el joven guardián, quien respondió con seguridad cada vez que fue exigido. En partidos internacionales, cada detalle cuenta y la concentración es vital; Barrera entendió el mensaje y mostró serenidad bajo los tres palos.

El arquero también se refirió a su deseo de continuar en el radar del cuerpo técnico encabezado por Hernán Darío Gómez. “Espero seguir ganándome la confianza y que el equipo continúe obteniendo buenos resultados”, afirmó, dejando claro que su meta es consolidarse en futuras convocatorias.

Publicidad

Publicidad

ver también El Bolillo Gómez tiene la incorporación que tanto quería para la Selección de El Salvador

Con humildad y determinación, Barrera cerró su intervención enviando un mensaje directo: si vuelve a ser llamado, dará todo por aportar y sumar más victorias. Su debut con la Selecta no solo fue un paso personal importante, sino también una señal de renovación y competencia interna en el arco cuscatleco.