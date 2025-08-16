“Definitivamente ayudaría”: Nathan Ordaz no se guarda nada y advierte al Bolillo sobre el regreso de un legionario de El Salvador

El Salvador se encuentra a pocos días de afrontar el comienzo de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Cada movimiento de sus futbolistas puede llegar a ser clave para la clasificación. Este maleficio lleva más de cuatro décadas.

Hernán Darío Gómez evalúa a cada uno de sus futbolistas. Recientemente, inició una especie de gira en la que hablará con varios legionarios que juegan dentro de los Estados Unidos. Entre ellos, ilusiona el nombre del apartado Eriq Zavaleta,

Nathan Ordaz, actual jugador del LAFC de la MLS y figura de La Selecta, fue consultado acerca de un posible regreso del defensor Zavaleta, tema que sin duda hizo ilusionar al atacante que espera poderlo ver de azul, así como a otros legionarios.

Nathan Ordaz se ilusiona con Eriq Zavaleta

“Creo que su experiencia de MLS definitivamente ayudaría. Tenemos un par de chicos de MLS y si pudiéramos añadir uno más, creo que ayudaría al equipo, ayudaría la experiencia, la composición”, dijo sobre un posible llamado de Zavaleta y otros futbolistas.

Acerca del momento de El Salvador opinó: “Creo que estamos mejorando cada vez. Tácticamente estamos mejorando y ganando más partidos, lo que es importante. A veces no parece tan bonito como debe ser, pero algunos equipos tienen muchos más recursos. Creo que estamos trabajando duro, y estamos haciendo lo mejor que podemos. Espero que vayamos a la Copa del Mundo. El equipo, todo el mundo, va a morir por ello”.

“No creo que sea el líder más grande, pero si puedo dar un consejo, o si quiero el balón de cierta manera, no tengo miedo de pedirlo. Ellos tienen respeto por mí y yo tengo respeto por ellos. Creo que son buenos jugadores, trabajan muy duro. Tenemos el mismo objetivo, que es ganar los partidos y espero que clasifiquemos”, concluyó.