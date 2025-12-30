“Ya están en la pelea”: Darwin Cerén se fue de Águila y dos grandes de El Salvador quieren ficharlo

El Salvador entero se encuentra revolucionado ante una inesperada noticia con la que da cierre a la temporada 2025. Darwin Cerén es el protagonista de la misma, la cual pinta para ser el culebrón del mercado de fichajes. Todo podría resolverse próximamente.

Cerén dejó de ser futbolista de Águila, lo que causó un gran impacto en el fútbol salvadoreño. El seleccionado de 35 años llegó al club en 2023 para convertirse en uno de los referentes indiscutidos, con 18 goles y 14 asistencias en 130 encuentros.

Ahora, el experimentado pivote se dispone a continuar con su carrera profesional. Para la misma, analiza algunas ofertas que tiene sobre la mesa. Entre estas, se vio el interés de dos clubes con mucho poder en la Liga Mayor. Intentarán ficharlo.

Dos grandes de El Salvador pelean por fichar a Darwin Cerén tras su salida de Águila

Según confirmó el periodista Rodrigo Velis a través de su cuenta oficial de X, son estas horas clave para la próxima estación en la carrera de Darwin Cerén. Si bien muchos rumores sonaron fuerte, la información parece iluminar otros senderos.

Velis avisó que habrá una “definición en los próximos días”, que “podría ser un boom para uno de los grandes”. Además, confirmó que “dos gigantes ya están en pelea por el capitán de la Selección de El Salvador”. Por los emojis que utilizó (un toro y un tigre), se estaría refiriendo a Firpo, el actual campeón, y FAS.

Cerén viene de disputar 16 enfrentamientos en 22 fechas totales del terminado Torneo Apertura de la Primera División. Aportó al Águila con dos goles, en 1334 minutos que tuvo dentro de la cancha. Espera definir su situación cuanto antes.