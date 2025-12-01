LAFC lo despide: Nathan Ordaz recibe la noticia que cambia su futuro y tiene en vilo a El Salvador

Nathan Ordaz vive días agridulces a sus 21 años. Después de quedar eliminado con la Selección de El Salvador en la carrera rumbo al Mundial 2026, el delantero fue severamente cuestionado por marcharse antes del cierre de las Eliminatorias para disputar con su club, Los Angeles FC, los Playoffs de la MLS.

La aventura no terminó bien para el equipo angelino, pues cayó en semifinales de la Conferencia Oeste por penales (4-3) ante Vancouver Whitecaps tras haber igualado 2-2. Con el pitazo final no solo se apagó la ilusión de Ordaz de ganar el título, sino que también terminó la era Steve Cherundolo en el club.

Nathan Ordaz se queda sin entrenador en LAFC

Este lunes, a través de sus redes sociales, LAFC oficializó la salida de Steve Cherundolo después de casi cuatro años al frente del primer equipo, en los que conquistó tres títulos: la MLS Cup (2022), la Supporter’s Shield (2022) y la U.S. Open Cup (2024), convirtiéndose así en el técnico más laureado en la historia de la franquicia.

Además, en los 193 partidos que dirigió contando todas las competiciones —obtuvo 106 triunfos, perdió en 49 y recabó 39 empates— le dio espacio a una de las jóvenes promesas de la cantera del club, Nathan Ordaz, quien debutó bajo el ala de Cherundolo en 2023, despegó y terminó beneficiando a El Salvador.

Ese mismo año, los angelinos fueron subcampeones de la MLS y la Copa de Campeones de la Concacaf, a la cual clasificaron para la edición 2026. Ahora, resta ver quién se hará cargo del banquillo. Una decisión que la directiva viene meditando hace tiempo: en abril, antes del Mundial de Clubes, el estratega anunció que no seguiría a fin de año por motivos personales.

Steve Cherundolo, con el título de la U.S. Open Cup en sus manos. (Foto: LAFC)

El estratega que designen, naturalmente, impactará en Ordaz y también en La Selecta, pues el próximo año jugarán la Liga de Naciones de la Concacaf y, en caso de acceder al Final Four, podrían clasificar a la Copa América que albergaría Estados Unidos en 2028.

La despedida de LAFC a Steve Cherundolo

