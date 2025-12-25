Salto confirmado: Nathan Ordaz cierra el 2025 con la noticia que sorprende a El Salvador

El Salvador vivió entre decepciones durante todo el 2025. El principal golpe fue el fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, pese a que la oportunidad de llegar al boleto era brillante. Por ende, trabajarán para que el año siguiente sea mejor.

Para que esto suceda, es importante seguir el plan de trabajo que estableció toda la cúpula dirigencial de FESFUT. Con Hernán Darío Gómez a la cabeza, todas las figuras del equipo necesitan demostrar su mejor nivel. Están bajo su observación.

Nathan Ordaz es uno de los jugadores más importantes de la Selección Mayor y, justo antes de cerrar este año calendario, sorprendió a todos y cada uno de los salvadoreños con un salto impensado. La ilusión se renovó con este golpe.

El Salvador se ilusiona con el salto inesperado de Nathan Ordaz en la MLS para 2026

Nathan Ordaz cerró el 2025 con el salto menos esperado de toda su carrera. En lo que respecta a su valor de mercado, llegó al punto más alto. Según los datos del sitio Transfermarkt, el futbolista llegó a estar en 2.35 millones de dólares.

De esta manera, Ordaz es el 10° integrante más caro de la plantilla de LAFC, y el tercer futbolista más valioso de todos los que juegan para El Salvador. Está entre los 650 delanteros centrales de valor más elevado en todo el mercado de pases.

El atacante de 21 años disputó un total de 38 enfrentamientos con la camiseta de su club, entre los cuales logró anotar un total de ocho goles y otorgó unas cinco asistencias. Participó de 1883 minutos oficiales a lo largo de la temporada pasada.

