Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Salto confirmado: Nathan Ordaz cierra el 2025 con la noticia que sorprende a El Salvador

Nathan Ordaz confirmó el salto que dejó perplejos a todos en El Salvador.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Nathan Ordaz cierra 2025 con el salto que sorprende a El Salvador.
© RRSSNathan Ordaz cierra 2025 con el salto que sorprende a El Salvador.

El Salvador vivió entre decepciones durante todo el 2025. El principal golpe fue el fracaso en las Eliminatorias al Mundial 2026, pese a que la oportunidad de llegar al boleto era brillante. Por ende, trabajarán para que el año siguiente sea mejor.

Para que esto suceda, es importante seguir el plan de trabajo que estableció toda la cúpula dirigencial de FESFUT. Con Hernán Darío Gómez a la cabeza, todas las figuras del equipo necesitan demostrar su mejor nivel. Están bajo su observación.

Nathan Ordaz es uno de los jugadores más importantes de la Selección Mayor y, justo antes de cerrar este año calendario, sorprendió a todos y cada uno de los salvadoreños con un salto impensado. La ilusión se renovó con este golpe.

La FIFA no perdona: El Salvador sufre la noticia que deja a Bolillo Gómez muy mal parado ante toda Centroamérica

ver también

La FIFA no perdona: El Salvador sufre la noticia que deja a Bolillo Gómez muy mal parado ante toda Centroamérica

El Salvador se ilusiona con el salto inesperado de Nathan Ordaz en la MLS para 2026

Nathan Ordaz cerró el 2025 con el salto menos esperado de toda su carrera. En lo que respecta a su valor de mercado, llegó al punto más alto. Según los datos del sitio Transfermarkt, el futbolista llegó a estar en 2.35 millones de dólares.

De esta manera, Ordaz es el 10° integrante más caro de la plantilla de LAFC, y el tercer futbolista más valioso de todos los que juegan para El Salvador. Está entre los 650 delanteros centrales de valor más elevado en todo el mercado de pases.

LAFC lo despide: Nathan Ordaz recibe la noticia que cambia su futuro y tiene en vilo a El Salvador

ver también

LAFC lo despide: Nathan Ordaz recibe la noticia que cambia su futuro y tiene en vilo a El Salvador

El atacante de 21 años disputó un total de 38 enfrentamientos con la camiseta de su club, entre los cuales logró anotar un total de ocho goles y otorgó unas cinco asistencias. Participó de 1883 minutos oficiales a lo largo de la temporada pasada.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Filtran los millones que pagó Nashville por Warren Madrigal
Deportivo Saprissa

Filtran los millones que pagó Nashville por Warren Madrigal

Cerca de la MLS: el futbolista de Panamá que podría dar el gran salto
Panama

Cerca de la MLS: el futbolista de Panamá que podría dar el gran salto

Figura de Saprissa podría marcharse a la MLS
Deportivo Saprissa

Figura de Saprissa podría marcharse a la MLS

Adiós a Saprissa: Mauricio Villalobos tendrá nuevo equipo en Costa Rica
Deportivo Saprissa

Adiós a Saprissa: Mauricio Villalobos tendrá nuevo equipo en Costa Rica

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo