“Dejar botados a tus compañeros…”: Nathan Ordaz recibe el golpe más duro tras salir de La Selecta en plena Eliminatoria

Mientras la Selección de El Salvador aún sufría las secuelas de la vergonzosa paliza que recibió en Paramaribo, donde un Surinam desatado le endosó un 4-0 que la dejó hundida en el fondo del grupo de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026, la FESFUT confirmó un movimiento inesperado dentro de la delegación.

“Tras una conversación directa entre el jugador Nathan Ordaz y el cuerpo técnico de la Selección Nacional, se ha otorgado un permiso especial para que el futbolista pueda atender un compromiso importante relacionado con su vida personal y su carrera profesional”, comunicó la Federación Salvadoreña de Fútbol, sin profundizar en la naturaleza del compromiso.

De esta manera, el talentoso legionario de 21 años queda descartado para el partido del martes 18 de noviembre, cuando el equipo de Hernán “Bolillo” Gómez, ya eliminado, visite a la Panamá de Thomas Christiansen en el Rommel Fernández.

“Lo de Nathan Ordaz es más de los mismo”

Aunque buena parte de la afición cuscatleca entendió la salida de Ordaz y evitó reproches hacia el jugador, el juvenil nacido en California recibió un ataque insesperado desde la prensa hondureña.

El periodista Gustavo Roca lanzó un mensaje contundente contra él y contra los futbolistas de la diáspora que llegan a La Selecta. “Lo de Nathan Ordaz es más de lo mismo. Por más que tenga enamorado a los salvadoreños con su juego, que es excepcional y por eso siempre lo pondero, pero dejar botados a tus compañeros así por así solo porque no quiere jugar para sumarse a su equipo es desamor al país. Así lo veo yo, si no hay una razón justificada es más de lo mismo…”, disparó en sus redes sociales.

“El Salvador debe formar a sus jugadores y que tengan ese sentido de pertenencia, que no lleguen a La Selecta por los bonos, premios y viáticos. Desde que comenzaron a meter jugadores de la USL y esos gringos de padres cuscatlecos NO HA HABIDO NINGÚN AVANCE y los resultados son más que negativos. Es hora de cambiar el juego, salvadoreños…”, sentenció el periodista, generando una oleada de reacciones (sobre todo de insultos) entre los cuscatlecos.

Ordaz rompe el silencio

Ante el revuelo, Nathan Ordaz decidió pronunciarse públicamente para aclarar su salida y reafirmar su compromiso con la selección. “Hablé con el cuerpo técnico sobre un compromiso muy importante en mi vida personal y en mi carrera deportiva, y estoy verdaderamente agradecido por su comprensión y por darme permiso para atenderlo”, escribió en redes sociales.

“Mi prioridad siempre será la selección nacional, y tomo cada convocatoria con orgullo y responsabilidad. Siempre estaré listo para representar a mi país y dar mi máximo”, completó el atacante de Los Ángeles FC, intentando poner paños fríos a la polémica.