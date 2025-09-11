Conmoción en El Salvador por la noticia de última hora que acerca a La Selecta al Mundial 2026: sufren Panamá y Guatemala

El Salvador tuvo un rendimiento ambivalente en la primera ventana de la tercera fase de Eliminatorias al Mundial 2026. Si bien derrotaron a Guatemala por 1-0 en el Estadio Cementos Progreso, el revés de local ante Surinam fue muy duro.

Hernán Darío Gómez sintió lo que necesitaba del Estadio Cuscatlán. El apoyo de su gente no faltó, y la cercanía con el campo de juego incomodó a los visitantes, quienes se llevaron el triunfo por circunstancias propias del partido. Ese fue 2-1.

Por eso mismo, Bolillo lamentó aún más la negativa de la FIFA para ser locales en ese mismo recinto durante la ventana respectiva al mes de octubre. La casa de La Selecta para los próximos dos cotejos sería el Estadio Nacional Mágico González.

Cuscatlán albergará el multitudinario recital que los Gun’s and Roses brindarán el 4 de octubre. Se entiende que eso comprometerá el estado del terreno de juego para los dos partidos de esa ventana, contra Panamá el 10 y Guatemala el 14.

En la previa del encuentro que El Salvador perdió con Surinam por 21, fue Yamil Bukele quien sorprendió a todos los aficionados con una de sus respuestas. Se le consultó por la situación del Estadio Cuscatlán y dejó la posibilidad sobre el aire.

“No puedo hablar mucho de esas cosas, pero estamos trabajando”, contestó el presidente de INDES ante las cámaras de Canal 4. Cuando parecía un hecho que la localía se iba a mudar al Jorge “Mágico” González, creció una luz de esperanza.

Comunicado oficial del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador sobre el Estadio Cuscatlán.

Recientemente, a través de un comunicado de prensa, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador afirmó que El Coloso de Montserrat volverá a ser la casa de La Selecta. Este cambio, casi de último momento, fue más que celebrado.

El arreglo indica que el concierto de los Gun’s and Roses se celebrará el mismo día y bajo las mismas condiciones, pero en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González. Esto alternará los lugares con la Selección Nacional para su calma.

La Selecta jugará en el Estadio Cuscatlán: lo sufren Panamá y Guatemala en Eliminatorias

Mientras que Luis Fernando Tena había destacado las complicaciones que podría traerle a Guatemala jugar en el Estadio Cuscatlán, cabe destacar que Panamá no ganó jamás un partido por Eliminatorias Mundialistas en ese mismo recinto.

Néstor Castaneda, presidente de EDESSA, explicó que el contrato con la banda se firmó en marzo, antes de que se conocieran las eliminatorias: “En marzo fue que firmamos el contrato para la banda. Nosotros no sabíamos las fechas de la clasificación para el Mundial. No depende de EDESSA, sino de otras voluntades”.

Finalmente, esas “otras voluntades” llegaron. El concierto multitudinario y los esperados partidos enrocarán sus sedes para que todo pueda darse a pedir de boca de los salvadoreños. Es momento de buscar los resultados esperados.