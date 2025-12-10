Es tendencia:
Ignacio Hierro fue echado de la Fedefútbol, pero tomó una última decisión que impacta a La Sele para el Mundial 2030

Pese a que Ignacio Hierro fue echado hoy de la Federación, el futuro de La Sele estará en manos de su última decisión.

Por Pablo Rocca

© Kevin JiménezIgnacio Hierro no está más en la Federación.

La Federación Costarricense de Fútbol atraviesa días de cambios profundos luego de confirmar la salida de Ignacio Hierro como director de selecciones nacionales, un cargo que asumió apenas en enero y que, entre polémicas y cuestionamientos, llegó a su fin tras el fracaso en el camino al Mundial 2026.

Sin embargo, aun tras su despido, el mexicano dejó una huella que seguirá influyendo en el futuro inmediato de La Sele, incluso en la elección del técnico que comandará el proceso rumbo al Mundial 2030.

¿Cuál fue la última decisión de Ignacio Hierro en la Federación de Costa Rica?

Según reveló Tigo Sports, a pesar de haber sido removido de su cargo, Hierro entregó un listado de entrenadores que, a su criterio, deberían ser considerados para dirigir la Selección de Costa Rica. Lo sorprendente es que la Federación sí utilizará ese listado como referencia y se comunicará con algunos de esos nombres, aun cuando provienen de una persona que decidieron despedir por no cumplir con las expectativas del puesto.

Esta situación genera ruido dentro del entorno federativo: un director que ya no forma parte de la institución habría dejado marcada la línea inicial para el próximo seleccionador. Otra situación de la Federación que genera mucha polémica.

Tweet placeholder

Aun así, la Fedefútbol aclaró que el nuevo director deportivo, cargo que será anunciado en los próximos días, también evaluará y filtrará estos perfiles para construir un proyecto que permita recuperar credibilidad, competitividad y visión a largo plazo.

Lo cierto es que Ignacio Hierro ya no está en Costa Rica, pero su última decisión seguirá siendo parte del debate: ¿deben tomarse en cuenta los nombres sugeridos por alguien que la propia Federación decidió apartar?

