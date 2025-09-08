El Salvador se ilusiona: a Bukele le preguntaron por el Estadio Cuscatlán y su respuesta dejó helados a todos

Después del inesperado triunfo 1-0 que le arrancó a Guatemala en el inicio de la última ronda de las Eliminatorias, la Selección de El Salvador tiene a todo el país ilusionado con volver a clasificar a una Copa Mundial después de casi 44 años.

Si bien los dirigidos por Hernán “Bolillo” Gómez no eran vistos como uno de los candidatos fuertes a quedarse con el liderato del Grupo A —que otorga un boleto directo a la cita máxima—, pues compiten también con Panamá y Surinam, el gane en casa de los chapines cambió el panorama.

Por eso, las autoridades del país salvadoreño quieren maximizar todos los factores que estén al alcance de su mano para ayudar al equipo a fortalecerse. Y uno de los temas más comentados de las últimas semanas fue, precisamente, la imposibilidad de utilizar el Estadio Cuscatlán en los dos partidos que jugará como local en la próxima fecha FIFA.

Como el reducto albergará el recital de los Guns N’ Roses algunos días antes de que la Selecta reciba a Panamá, el 10 de octubre, la Concacaf instó a la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol) a que utilizara su sede alterna, el “Mágico” González, alegando que el terreno de juego no estará en condiciones. Y lo sostuvo tras la apelación.

¿Qué dijo Yamil Bukele sobre el Estadio Cuscatlán?

Sin embargo, en la previa del encuentro que El Salvador perdió 2-1 ante Surinam, Yamil Bukele, presidente del INDES (Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador), sorprendió a todos los aficionados salvadoreños con su respuesta al ser consultado sobre la situación del Cuscatlán.

En un breve reportaje con Canal 4, el también candidato a la presidencia de la FESFUT dejó entrever que estaría realizando gestiones para mover de fecha el show de la histórica banda liderada por Axl Rose: “No puedo hablar más de las cosas, pero estamos trabajando”, afirmó Bukele.

El Estadio Cuscatlán, la gran fortaleza de La Selecta

En el caso de poder jugar en el “Colo de Montserrat”, El Salvador tendrá una importante arma a su favor para recibir a Panamá, el 10 de octubre, y la esperada revancha contra Guatemala, pactada para el 14 de octubre.

Luis Fernando Tena, entrenador de la selección guatemalteca, ya reconoció que desea evitar la visita al Estadio Cuscatlán. Mientras que los dirigidos por Thomas Christiansen jamás han podido ganar allí por Eliminatorias: registran seis derrotas en seis partidos, 17 goles en contra y 6 seis a favor.

