Fin a la polémica: El Salvador conoce la decisión final que podría marcar el futuro de los equipos de la Primera División

La Primera División salió este martes al paso de los rumores que sugerían un posible cambio de sede para la final del Torneo Apertura 2025, luego de que circulara la versión de que el partido decisivo podría disputarse en el estadio Cuscatlán. Esta posibilidad generó inquietud debido a que existe un convenio vigente con el Instituto Nacional de los Deportes (Indes) para que las finales se realicen en el estadio Jorge «Mágico» González.

La polémica inició el lunes, cuando el presidente de la Liga, Samuel Gálvez, declaró en la conferencia de prensa semanal que, ante el buen momento de Alianza y Firpo, existía la posibilidad de una final entre “dos equipos grandes”, algo que no se ha dado aún en el Mágico González. Según Gálvez, este escenario obligaría a una logística especialmente cuidadosa, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre un cambio de sede.

Horas después, el periodista Christian Peñate avivó el debate al publicar en su cuenta de X que la Primera División había realizado un sondeo con Edessa, empresa administradora del estadio Cuscatlán. El objetivo habría sido evaluar la capacidad del inmueble ante una eventual final entre albos y toros, que podría atraer a una gran cantidad de aficionados.

Sin embargo, ante la creciente ola de comentarios, la Liga emitió un comunicado oficial en el que aclaró que las condiciones están totalmente garantizadas para celebrar la final en el estadio Mágico González, dando por cerrado cualquier debate sobre la sede. Con esto, la organización ratificó el compromiso asumido con Indes para mantener la competencia en dicho escenario.

El estadio Mágico González, recientemente remodelado y convertido en uno de los recintos más modernos de la región, ha sido la casa de las últimas finales y seguirá albergando los partidos decisivos de esta temporada. La Liga reiteró que tanto la infraestructura como la seguridad y la logística cumplen con los requisitos para recibir el duelo por el título.

Finalmente, Gálvez confirmó que el inmueble ubicado en la colonia Flor Blanca será sede no solo de la final del Apertura 2025, sino también de las dos finales programadas para esta temporada. De esta manera, la Liga busca dar un mensaje de estabilidad y coherencia, poniendo fin a una controversia que encendió el debate entre aficionados, dirigentes y periodistas deportivos.

