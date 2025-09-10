El Bolillo Gómez y El Salvador preparan una sorpresa que no gustará en Panamá ni en Guatemala

La Selección de El Salvador atraviesa un serio problema logístico de cara a los duelos de eliminatorias mundialistas rumbo a 2026 que sostendrá en octubre frente a Panamá (10) y Guatemala (14). El inconveniente surge porque el 4 de octubre el estadio Cuscatlán será sede de un concierto de Guns N’ Roses, aunque no se pierde la esperanza que la cancha sea autorizada.

ver también Bolillo Gómez habló sobre la lesión que sufrió Nathan Ordaz y enciende todas las alarmas en El Salvador: “No pudo más”

La Concacaf ya fue clara al respecto: no autorizó que la Selecta juegue estos dos partidos en el Cuscatlán tras el recital, señalando que las garantías ofrecidas por la FESFUT y EDESSA (empresa propietaria del estadio) no eliminan del todo el riesgo de que el césped no esté en condiciones óptimas. Ante esta situación, Néstor Castaneda, presidente de EDESSA, habló en el programa Güiri Güiri al Aire y explicó que el contrato con los promotores de la banda se firmó en marzo, meses antes de que se conocieran las fechas de la eliminatoria.

Las opciones que El Salvador juegue en El Cuscatlán

“Nosotros cabalmente en el mes de marzo firmamos el contrato para este conjunto, Guns N’ Roses, porque no sabíamos las fechas de clasificación para el Mundial. El sorteo fue en junio”, aclaró Castaneda, quien reconoció que el tema ha generado expectativa nacional y no pierde la esperanza de que los partidos se jueguen en el Cuscatlán.

Publicidad

Publicidad

El directivo incluso planteó posibles salidas al problema, aunque dejó claro que no dependen de EDESSA. “Yo veo que se puede trasladar a otro escenario, se pueden mover fechas, lo de la selección está hoy sobre cualquier interés comercial. Pero nosotros como estadio simplemente firmamos y respetamos el contrato. Ojalá que el peso de la afición permita reflexionar y que se juegue en el Cuscatlán, las condiciones están dadas”, aseguró.

No obstante, Castaneda advirtió que la decisión final no está en sus manos: “Nosotros sí quisiéramos que se realizaran los partidos allí, pero ya no depende de EDESSA, depende de otras voluntades”. Según sus declaraciones, la “voz cantante” la tiene la banda y su manager, además de la promotora local Star Ticket, quienes deben valorar los pros y contras de mantener el concierto sin cambios.

Publicidad

ver también “Tolerancia cero”: desde El Salvador se confirma la postura de la FIFA ante el castigo que puede complicarle su camino al Mundial 2026

Con este panorama, la Selección de El Salvador tiene programado jugar en el Mágico González, aunque se harán todos los esfuerzos para que se acepte el Cuscatlán y así poder recibir a Panamá y a Guatemala.