Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Guatemala

“Está difícil”: Luis Fernando Tena recibe la negativa que no esperaba para su convocatoria a la Selección de Guatemala

Guatemala iniciará su 2026 con una serie de amistosos y Luis Fernando Tena se topó con algunas malas noticias.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Luis Fernando Tena tiene malas noticias para Guatemala.
© RRSSLuis Fernando Tena tiene malas noticias para Guatemala.

Guatemala se dispone a comenzar su temporada de la mejor manera posible, con varios desafíos en carpeta. Luego del traspié en Eliminatorias al Mundial 2026, el visor se posó sobre los próximos objetivos. Intentarán ir paso a paso a por todo.

Para encabezar el proyecto, FEDEFUT eligió ratificar a Luis Fernando Tena para el puesto de director técnico de la Selección Mayor. La meta es la clasificación para 2030, lo que significaría una gesta histórica para todos el fútbol guatemalteco.

El sinuoso camino de este año comenzará con algunos partidos amistosos que no están contemplados por la FIFA. Por ende, la mayor complicación para Tena está en que los clubes le presten a los futbolistas convocados. No todos lo aprobaron.

Luis Fernando Tena ya lo sabe: Aarón Herrera recibe una respuesta definitiva del DC United para volver a la Selección de Guatemala

ver también

Luis Fernando Tena ya lo sabe: Aarón Herrera recibe una respuesta definitiva del DC United para volver a la Selección de Guatemala

Guatemala quiere a Daniel Méndez para jugar el partido amistoso contra Canadá

Según confirmó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, Luis Fernando Tena tendría anotados a los legionarios que utilizaría para el partido contra Canadá del próximo 17 de febrero, a disputarse en Los Ángeles.

Ellos serían Matt Evans, DeCarlo Guerra, Holger Escobar, Aarón Herrera y Nelson Andrade, recientemente incorporado a Malacateco. El nombre que todavía está en medio de una clara disputa es el de Daniel Méndez, el futbolista del Pachuca.

Daniel Méndez, joven delantero del Pachuca convocado para jugar con Guatemala (RRSS).
Daniel Méndez, joven delantero del Pachuca convocado para jugar con Guatemala (RRSS).
Publicidad

Gálvez afirma que si bien “está difícil” que el equipo mexicano lo preste para el mencionado enfrentamiento, Tena extendió un pedido especial a las autoridades de la FEDEFUT para que Méndez pueda integrar ya la convocatoria venidera.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Joya de Guatemala da el salto a lo más alto de la Liga MX
Guatemala

Joya de Guatemala da el salto a lo más alto de la Liga MX

Ataja Keylor Navas: a qué hora y cómo ver el partido de Pumas vs. Pachuca
Concacaf

Ataja Keylor Navas: a qué hora y cómo ver el partido de Pumas vs. Pachuca

Dirigente muy cercano a Jafet Soto es detenido en México
Costa Rica

Dirigente muy cercano a Jafet Soto es detenido en México

Fue figura en el Apertura 2025, sonó para Saprissa y ahora le dejó un mensaje a Lonnis: "Dar el salto"
Deportivo Saprissa

Fue figura en el Apertura 2025, sonó para Saprissa y ahora le dejó un mensaje a Lonnis: "Dar el salto"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo