“Está difícil”: Luis Fernando Tena recibe la negativa que no esperaba para su convocatoria a la Selección de Guatemala

Guatemala se dispone a comenzar su temporada de la mejor manera posible, con varios desafíos en carpeta. Luego del traspié en Eliminatorias al Mundial 2026, el visor se posó sobre los próximos objetivos. Intentarán ir paso a paso a por todo.

Para encabezar el proyecto, FEDEFUT eligió ratificar a Luis Fernando Tena para el puesto de director técnico de la Selección Mayor. La meta es la clasificación para 2030, lo que significaría una gesta histórica para todos el fútbol guatemalteco.

El sinuoso camino de este año comenzará con algunos partidos amistosos que no están contemplados por la FIFA. Por ende, la mayor complicación para Tena está en que los clubes le presten a los futbolistas convocados. No todos lo aprobaron.

Guatemala quiere a Daniel Méndez para jugar el partido amistoso contra Canadá

Según confirmó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, Luis Fernando Tena tendría anotados a los legionarios que utilizaría para el partido contra Canadá del próximo 17 de febrero, a disputarse en Los Ángeles.

Ellos serían Matt Evans, DeCarlo Guerra, Holger Escobar, Aarón Herrera y Nelson Andrade, recientemente incorporado a Malacateco. El nombre que todavía está en medio de una clara disputa es el de Daniel Méndez, el futbolista del Pachuca.

Daniel Méndez, joven delantero del Pachuca convocado para jugar con Guatemala (RRSS).

Gálvez afirma que si bien “está difícil” que el equipo mexicano lo preste para el mencionado enfrentamiento, Tena extendió un pedido especial a las autoridades de la FEDEFUT para que Méndez pueda integrar ya la convocatoria venidera.