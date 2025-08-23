Lo celebra el Bolillo Gómez: Uno de los nacionalizados da gran noticia a la Selección de El Salvador

El Alianza FC confirmó la presentación oficial de su más reciente fichaje, el volante salvadoreño-holandés Enrico Dueñas, quien ya se encuentra en territorio cuscatleco para iniciar su etapa con el club capitalino. El acto se llevará a cabo este domingo 24 de agosto a la 1:30 p.m. en el Bar Nivel 12, en un evento abierto a los medios de comunicación.

A través de un comunicado, la institución albo extendió la invitación a televisión, radio, prensa escrita y medios digitales, destacando la importancia de la llegada de Dueñas. “Enrico será presentado como parte de nuestra familia aliancista”, señaló el club, generando gran expectativa entre la afición.

El mediocampista, de raíces salvadoreñas pero con formación en Países Bajos, cuenta con experiencia en la Eredivisie y en la Selección Nacional de El Salvador, lo que lo convierte en una de las incorporaciones más atractivas del Torneo Apertura 2025. Su capacidad técnica, visión de juego y dinámica en el medio campo le dan al plantel de Ernesto Corti un refuerzo de peso.

La llegada de Dueñas no solo representa un salto de calidad para Alianza, sino también una oportunidad para que el fútbol salvadoreño recupere a uno de sus talentos más prometedores. Su integración en la Liga Mayor permitirá a la afición verlo semana a semana y fortalecerá la competencia local.

Enrico Dueñas da buenas noticias a el Salvador

En el plano de selección, la presencia de Dueñas en El Salvador será seguida de cerca por Hernán “Bolillo” Gómez, entrenador de la azul y blanco, quien podrá evaluarlo de manera constante.

Aunque el mediocampista no fue considerado para los duelos de septiembre frente a Guatemala y Surinam, se abre la posibilidad de que sea convocado para las fechas FIFA de octubre o noviembre.