Desde Europa llega la noticia que tanto esperaba El Bolillo Gómez y la Selección de El Salvador para la Eliminatoria Mundialista

El delantero salvadoreño Brayan Gil continúa demostrando su gran nivel en la Premier League de Rusia, donde este domingo volvió a ser protagonista al abrir el marcador en la victoria del Baltika Kaliningrado por 0-2 ante el Sochi en condición de visitante. El cuscatleco convirtió desde el punto penal para encaminar a su equipo hacia un triunfo clave en sus aspiraciones dentro del torneo.

Con esta anotación, Gil alcanzó los cinco goles en la temporada, consolidándose como una de las piezas fundamentales en la ofensiva del Baltika. Su aporte goleador y su constancia lo han convertido en uno de los referentes indiscutibles del plantel, que se mantiene en plena pelea en la parte alta de la clasificación.

El conjunto de Kaliningrado completó la victoria con un segundo tanto que aseguró el 0-2 definitivo, resultado que le permitió escalar hasta la cuarta posición con 12 puntos. El buen momento del club se sostiene en gran medida gracias al desempeño de Gil, quien ha respondido con goles en los momentos más importantes de la campaña.

El Bolillo y El Salvador celebran el momento de Brayan Gil

En El Salvador, su actuación no pasa desapercibida y genera una gran expectativa de cara a los compromisos de la selección nacional. La afición salvadoreña sigue de cerca sus actuaciones en Europa, conscientes de que el nivel que muestra en Rusia es un gran impulso para las aspiraciones de la Selecta en las Eliminatorias Mundialistas.

El entrenador Hernán “El Bolillo” Gómez ve en Gil a su principal carta ofensiva para los próximos choques ante Guatemala y Surinam. La confianza que ha ganado en el Baltika y su capacidad para marcar en distintas circunstancias lo proyectan como el hombre a seguir en la delantera salvadoreña.

Con ritmo competitivo, confianza y una racha goleadora que lo respalda, Brayan Gil llega encendido al llamado de la selección. Su presente en Rusia no solo lo consolida como un referente de la legión cuscatleca en Europa, sino también como la gran esperanza de gol de El Salvador en su camino rumbo al Mundial.