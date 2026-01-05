Mientras prepara su llegada a Costa Rica, Mario González recibe un polémico mensaje desde Alianza tras despedirse

Este lunes, la bomba explotó en El Salvador por la salida de Mario González. El portero comunicó que no seguirá su carrera en Alianza tras haber arribado en 2020. Más de cinco años más tarde le puso fin a su ciclo con el equipo paquidermo.

En su cuenta de Instagram, el portero de la Selección de El Salvador escribió un sentido mensaje para despedirse del club en el que tantos años estuvo. A pesar de su salida, el de San Miguel dejó la puerta abierta a un posible regreso en un futuro. “Espero nuestros caminos se puedan volver a unir“, expresó.

Tras confirmarse que no seguirá en la Liga Mayor y que tendría todo listo para ser nuevo fichaje del San Carlos de Costa Rica, el que salió a hablar minutos más tarde fue el presidente de Alianza, Gonzalo Sibrián, quien le dejó un mensaje al portero.

El presidente de Alianza se sincera tras la salida de Mario González

El máximo dirigente del Albo fue consultado por el periodista Christian Peñate sobre cuánto pierde con la salida de González. A lo que contestó: “Alianza no pierde, es más los jugadores deberían estar motivados de venir porque es el único equipo que exporta jugadores“.

El presidente le restó importancia a la salida de un portero que deja una huella en Alianza. Y agregó: “Hay porteros atrás que vienen creciendo, tenemos un muy buen entrenador de porteros que es Shafick Chávez, lo ha hecho muy bien“.

El mensaje de despedida de Alianza a Mario González en sus redes sociales

Al mismo tiempo, Alianza publicó un comunicado oficial sobre la salida de González y reveló que terminó su vínculo contractual para permitir su partida a Costa Rica. El portero se va del Albo con cinco títulos nacionales.