¡Alarma en El Salvador! El Bolillo Gómez podría perder a uno de sus convocados para el inicio de la Eliminatoria Mundialista

El partido entre Luis Ángel Firpo y Platense dejó más que un empate en la cancha: la lesión de Mauricio Cerritos, una de las figuras del mediocampo taurino y pieza clave en la convocatoria de la selección de El Salvador. El jugador tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 32, encendiendo las alarmas en Usulután y en la Selecta.

El mediocampista, que ha sido uno de los hombres más regulares del Apertura 2025, mostró molestias físicas que obligaron al cuerpo técnico de Firpo a reemplazarlo de inmediato. Aunque aún no se conocen detalles oficiales sobre la gravedad del percance, la preocupación se centra en su disponibilidad para los próximos compromisos de la azul y blanco en las Eliminatorias Mundialistas.

Cerritos fue convocado por el técnico Hernán “Bolillo” Gómez para los duelos ante Guatemala y Surinam, partidos que marcarán el inicio de una etapa crucial para las aspiraciones salvadoreñas rumbo al Mundial. La ausencia del volante podría significar un duro golpe para la planificación del seleccionador, considerando el rol protagónico que el futbolista ha ganado en los últimos meses.

El Bolillo y Firpo a la espera del diagnostico médico

Desde el entorno del club taurino se filtró que el jugador será sometido a estudios médicos en las próximas horas, con el objetivo de determinar el alcance real de la lesión. Hasta el momento, Firpo no ha emitido un comunicado oficial, lo que mantiene en incertidumbre tanto a la afición pampera como a la selección nacional.

El mediocampista se ha consolidado como un referente en el centro del campo, destacando no solo por su capacidad para generar juego ofensivo, sino también por su sacrificio en labores defensivas. Su evolución médica será seguida de cerca por el cuerpo técnico de la Selecta,que inicia trabajos el próximo 25 de agosto.

La esperanza de la afición salvadoreña es que la lesión no pase de un susto y que Cerritos pueda sumarse a la convocatoria sin contratiempos. En caso contrario, el “Bolillo” Gómez deberá buscar variantes en una posición clave, justo cuando la selección se juega el arranque de su camino eliminatorio.