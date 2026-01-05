Luis Fernando Tena traerá novedades para la Selección de Guatemala de cara al partido amistoso ante Canadá. El DT prepara la primera lista de convocados después de haber renovado su vínculo y lo hará con varias sorpresas pensando en el futuro.

El juego contra la Hoja de Maple será el próximo sábado 17 de enero en territorio estadounidense. Precisamente en el BMO Stadium, en Los Ángeles, California. Allí se presentarán nuevos jugadores que no vistieron la camisola de la Selección de Guatemala mayor anteriormente.

Según la información que reveló el periodista Carlos Marín en Ciudad Deportiva, serán cuatro los legionarios que llamará Tena para este encuentro amistoso. Cabe recordar que estos podrían no estar presentes, ya que la decisión la tendrán los clubes al tratarse de un partido que no se jugará en fecha FIFA.

Decarlo Guerra y Matt Evans del equipo filial de LAFC, Damián Rivera del Phoenix Rising y Daniel Méndez, que está haciendo sus primeras apariciones en el primer equipo del Pachuca. El delantero ya está entrenando con el plantel profesional y podría hacer su debut este 2026 en la Liga MX.

Decarlo Guerra es un mediocampista defensivo que tiene 17 años y forma parte del LAFC II habitualmente. En 2025, tuvo una gran participación en la MLS Next Pro jugando 27 partidos y en los que marcó ocho goles. Evans ya fue parte del seleccionado mayor durante el año pasado y ya es conocido entre los chapines.

Damián Rivera también fue parte de una nómina de Tena en la Copa Oro, pero el extremo izquierdo aún no tuvo su debut. Méndez recibirá su primera convocatoria con la mayor. En 2025 fue llamado para integrar el equipo Sub-20 y Sub-21.