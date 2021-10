Desde la llegada de Hugo Pérez, Pablo Punyed perdió mucho lugar en la selección de El Salvador. El legionario que desarrolla su carrera en el Víkingur Reykjavík de Islandia, con el que salió campeón hace algunos días atrás, ingresó a la lista para la triple fecha de las Eliminatorias Concacaf.

El último partido que había disputado con la Selecta fue el amistoso ante Estados Unidos en el que cayeron 6-0 y que marcó la salida de Carlos de los Cobos. El delantero habló en el programa Güiri Al Aire y se refirió a lo que sintió cuando volvió a ver su nombre dentro de los convocados del combinado nacional.

"Sentí cosas como si fuera la primera vez que me convocan. No he hablado con el cuerpo técnico, pero tengo las mismas ganas de querer sacar adelante a la selección con lo nuestro. No llego como solución, pero sí como una pieza más para ayudar al equipo", comenzó declarando Punyed.

También se animó a contar cuáles son los jugadores más interesantes que viene viendo en la Selecta y destacó a dos que no están en el centro de la prensa: "Me gusta como juega Amando Moreno. Tiene muchas virtudes en ataque y también Mario González, que para mí es una pieza clave".

Para finalizar, analizó la triple fecha de Eliminatorias: "Yo estoy para jugar tres partidos sin problema, es lo normal en esta liga y eso es necesario en la fecha FIFA. Hay que adaptarse a diferentes circunstancias. Panamá, Costa Rica y México son rivales complicados. Nosotros tenemos que jugar a lo nuestro porque El Salvador ha mejorado mucho en saber explotar sus virtudes".