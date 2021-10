El próximo jueves 7 de octubre se enfrentan El Salvador y Panamá en uno de los partidos más interesantes de la fecha 4 de las Eliminatorias Concacaf. Los dirigidos por Thomas Christiansen arrancaron muy bien este octogonal y, por el momento, son la mejor selección centroamericana ubicada en la tabla general con 5 puntos.

En la previa al duelo contra la Selecta, el estratega danés habló de las dificultades históricas que tienen los canaleros al visitar tierras cuscatlecas. Además, contó que están enfocados 100% en ese partido y no piensan en los otros dos rivales que se les vienen: Estados Unidos de local y Canadá de visitante.

"En El Salvador no hemos conseguido ni el empate, eso es un aliciente para nosotros, debemos saber a dónde vamos, a quiénes nos vamos a enfrentar y el ambiente que puede haber ahí", declaró Thomas Christiansen en conferencia de prensa sobre la dificultad de ir a jugar al Estadio Cuscatlán.

+ La conferencia de prensa de Christiansen

Y agregó: "Estamos claros que vamos a un campo difícil, donde la hierba está alta e irregular, quizás el juego directo es una base que puede ser en el partido, aunque eso no significa que no vamos a salir jugando desde atrás, no quiero decir que lo vamos a hacer o no, pero es una opción".

Para finalizar, resaltó que tiene la cabeza 100% enfocada en el próximo rival: "Lo más importante por ahora es El Salvador, lo demás es otro mundo. Nuestro siguiente partido es contra ellos, donde tenemos que ir con humildad, pero con muchas ganas e ilusión, para sacar un resultado bueno. Luego de eso, pensaremos en Estados Unidos y Canadá".